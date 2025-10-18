Americká armáda zničila v Karibiku ponorku pašeráků drog, uvedl Trump


Americká armáda zničila ponorku, která převážela do Spojených států fentanyl a další drogy, uvedl americký prezident Donald Trump. Dva lidé podle něj zemřeli a dva přeživší budou vydáni do Ekvádoru a Kolumbie. Americké vojenské akce proti plavidlům v této oblasti si vyžádaly už nejméně 29 mrtvých, uvedla agentura AP.

„Bylo mi ctí zničit velmi velkou ponorku převážející drogy, která se plavila směrem ke Spojeným státům po dobře známé trase pašeráků drog,“ napsal Trump na své sociální síti Truth Social s tím, že žádní příslušníci americké armády při úderu neutrpěli zranění.

Zpravodajská služba podle něj potvrdila, že plavidlo bylo naloženo především fentanylem a dalšími nelegálními narkotiky. Na palubě byli čtyři „narkoteroristé“, přičemž dva byli zabiti a dva budou vráceni do zemí svého původu, Ekvádoru a Kolumbie, kde budou pohnáni před soud, dodal Trump.

Pentagon posílil svou přítomnost v Karibiku

Pentagon v poslední době posílil svou přítomnost v regionu na deset tisíc vojáků v rámci toho, co označuje za zásadní protidrogovou a protiteroristickou misi. Americké vojenské akce proti plavidlům v této oblasti si vyžádaly už nejméně 29 mrtvých, uvedla agentura AP.

Prezident útoky obhajuje tvrzením, že USA vedou ozbrojený konflikt s drogovými kartely. Opírá se přitom o stejný právní základ, jaký použila administrativa prezidenta George W. Bushe po útocích z 11. září 2001 při vyhlášení války terorismu. S podezřelými pašeráky zachází, jako by šlo o nepřátelské vojáky v klasické válce, místo aby je zadržela a trestně stíhala.

Tento právní výklad zpochybňuje řada právních odborníků a zákonodárců. V pátek oznámil svou rezignaci americký námořní admirál Alvin Holsey, jenž na sílící údery Pentagonu na lodě v Karibiku dohlížel.

