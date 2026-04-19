KLDR odpálila nejméně jednu balistickou střelu, uvedla agentura Jonhap

Severní Korea v noci na neděli odpálila nejméně jednu balistickou střelu, informovala agentura Jonhap. Podle agentury AFP se jedná o nejnovější z řady odpalů, které tento jaderně vyzbrojený stát v poslední době provedl. Střela podle jihokorejské armády mířila východním směrem.
Místní média připomínají, že KLDR již na začátku tohoto měsíce po dobu tří dnů testovala své zbraňové systémy. Podle analytiků tyto testovací odpaly signalizovaly odmítnutí snah Soulu o normalizaci vztahů s Pchjongjangem.
O to se minulý týden pokusil podle AFP jihokorejský prezident I Če-mjong, když vyjádřil lítost nad lednovým narušením vzdušného prostoru KLDR civilními drony. Jeho slova ocenila sestra severokorejského vůdce Kim Čong-una, Kim Jo-čong, která je označila za velmi šťastné a moudré chování.
Později však vysoce postavený činitel severokorejského ministerstva zahraničí označil jižního souseda za stát, který je vůči KLDR nejvíce nepřátelský, a dodal, že pokud Jižní Korea považuje předchozí odpověď Kim Jo-čong za projev přátelství, je naivní.