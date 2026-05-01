Kandidátů na Nobelovu cenu za mír je 287, spekuluje se o papeži i o Trumpovi


před 1 hhodinou|Zdroj: ČTK

Na Nobelovu cenu za mír za rok 2026 bylo navrženo 287 kandidátů, z nichž 208 jsou jednotlivci a 79 tvoří organizace. Jsou mezi nimi političky a nejspíše také americký prezident Donald Trump, který o toto ocenění v minulosti usiloval. S odvoláním na Norský Nobelův institut to napsala agentura Reuters. Nový nositel bude vyhlášen 9. října a slavnostní ceremoniál se uskuteční 10. prosince. Loni se laureátkou stala venezuelská opoziční politička a aktivistka María Corina Machadová.

„Navzdory tomu, že počet konfliktů po celém světě roste a mezinárodní spolupráce je pod tlakem, ocenění si zachovává svůj význam. Cena za mír je v období, jako to, v němž žijeme, o to důležitější,“ řekl ředitel institutu Kristian Berg Harpviken.

Kromě toho zmínil, že výbor je hluboce znepokojen zdravotním stavem 54leté Narges Mohammadíové, která dostala Nobelovu cenu za mír v roce 2023 za boj proti útlaku íránských žen. Mohammadíová byla zadržena v Íránu loni v prosinci po kritice íránského režimu na pietní akci, několikrát zbita a v únoru odsouzena na šest let. Laureátka podle médií dostala ve vězení infarkt a její život je podle jejích příznivců v ohrožení.

Kandidáty na Nobelovu cenu za mír mohou kromě členů výboru navrhovat tisíce lidí z celého světa, jako členové vlád a parlamentů, současné hlavy států, vysokoškolští profesoři historie, společenských věd, práva a filozofie i laureáti Nobelovy ceny za mír.

Nobelovu cenu za mír získala venezuelská opoziční politička Machadová
María Corina Machadová

Grónsko v centru pozornosti

Představitelé Kambodže, Izraele a Pákistánu loni v létě uvedli, že na cenu nominovali Trumpa. Vzhledem k tomu, že letošní konečný termín pro oznámení kandidátů byl 31. ledna, jsou jejich nominace platné. Jejich tvrzení ale není možné ověřit, protože nominace zůstávají tajné po dobu padesáti let a Harpviken odmítl říct, zda byl nominován také americký prezident.

Navrženy byly rovněž americká senátorka za Aljašku Lisa Murkowská a členka dánského parlamentu zvolená za Grónsko Aaja Chemnitzová za to, že se „mnoho let neúnavně zasazují o budování důvěry a zajištění mírového rozvoje arktického regionu“. Právě Grónsko je letos v centru pozornosti kvůli tomu, že se jej kvůli proklamované bezpečnosti snaží získat Trump. Ostrov je součástí Dánska, které je, stejně jako Spojené státy, členem NATO.

Už necítím povinnost myslet čistě na mír, napsal Trump do Norska
Americký prezident Donald Trump

Na sázkových webech nabízejících kurzy na možné letošní nositele se také objevuje mnoho jmen, jako je například Julija Navalná, což je vdova po ruském opozičním vůdci Alexejovi Navalném, papež Lev XIV. či súdánská dobrovolnická pomocná skupina Emergency Response Rooms (ERR).

Izrael u Řecka zastavil humanitární flotilu do Gazy, zadržel asi 175 lidí

Izrael u Řecka zastavil humanitární flotilu do Gazy, zadržel asi 175 lidí

Web: Česko odmítlo žádost o přelet letadla tchajwanského prezidenta. Resort to odmítá

Web: Česko odmítlo žádost o přelet letadla tchajwanského prezidenta. Resort to odmítá

Že chtěl útočit na Trumpa, je spekulace, tvrdí obhajoba obviněného muže

Že chtěl útočit na Trumpa, je spekulace, tvrdí obhajoba obviněného muže

USA zvažují snížení počtu vojáků v Německu, uvedl Trump

USA zvažují snížení počtu vojáků v Německu, uvedl Trump

NCOZ odložila případ Macinkových zpráv prezidentovu poradci

NCOZ odložila případ Macinkových zpráv prezidentovu poradci

Ekonomika vzrostla v prvním čtvrtletí meziročně o 2,1 procenta, odhaduje ČSÚ

Ekonomika vzrostla v prvním čtvrtletí meziročně o 2,1 procenta, odhaduje ČSÚ

Ukrajinské drony zasáhly rafinerii firmy Lukoil u ruského města Perm

Ukrajinské drony zasáhly rafinerii firmy Lukoil u ruského města Perm

„Toto není izolovaný případ.“ Británie čelí rostoucímu antisemitismu

Velká Británie zvýšila stupeň ohrožení mezinárodním terorismem ze značného na vážný. Po středečním útoku britského Somálce nožem na dva židovské Londýňany rostou obavy v tamních komunitách. Ty už léta kritizují toleranci úřadů k projevům antisemitismu. Vládní poradce pro terorismus teď boj s tímto jevem označil za nejvyšší národní bezpečnostní prioritu.
Izrael u Řecka zastavil humanitární flotilu do Gazy, zadržel asi 175 lidí

Izraelské ozbrojené síly zastavily flotilu s humanitární pomocí plující do Pásma Gazy a na palubě více než dvaceti lodí zadržely asi 175 lidí. Izraelský ministr zahraničí Gideon Sa’ar uvedl, že zadržení aktivisté budou převezeni do Řecka. Organizátoři flotily Global Sumud Flotilla již dříve uvedli, že izraelské námořnictvo proti lodím zasáhlo v noci na čtvrtek v mezinárodních vodách v blízkosti Řecka. Mezi zadrženými je dle agentury ANSA 24 Italů, dle AFP jedenáct Francouzů, dle agentury Anadolu dvacet Turků a podle RTVE také třicet Španělů. Vůči Izraeli zaznělo i obvinění z pirátství.
Web: Česko odmítlo žádost o přelet letadla tchajwanského prezidenta. Resort to odmítá

Česko a Německo odmítly žádost o povolení k přeletu letadla tchajwanského prezidenta Laje Čching-tea, napsal portál TaiwanNews. Prezident měl v plánu ve dnech 22. až 26. dubna navštívit Svazijsko a poté, co povolení k přeletu zrušily tři africké země, se Tchaj-pej snažila cestu zachránit zajištěním přeletu nad evropskými státy. Oficiální návštěva ale nakonec byla zrušena, protože se nepodařilo potřebná povolení získat.
Že chtěl útočit na Trumpa, je spekulace, tvrdí obhajoba obviněného muže

Muž obviněný z útoku při večeři novinářů s americkým prezidentem Donaldem Trumpem a dalšími vládními představiteli ve čtvrtek před soudem souhlasil s tím, že zůstane ve vazbě, píší agentury AP a Reuters. S prodloužením vazby souhlasila i obžaloba. Muž čelí obvinění z pokusu o vraždu a několika dalších trestných činů. Jeho obhajoba označila za spekulaci domněnku, že chtěl zaútočit na Trumpa.
EK chce změnit pravidla fúzí, aby vznikali silní konkurenti firem z USA a Číny

Evropská komise (EK) plánuje přepracovat pravidla pro fúze. Chce odstranit některé překážky bránící vzniku velkých lokálních firem schopných konkurovat velkým podnikům ze Spojených států a Číny. Byla by to první zásadní revize politiky fúzí a akvizic za dvacet let, upozornila agentura Bloomberg.
Kyjev a Baku prohlubují „přirozené partnerství“

Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj minulý týden poprvé navštívil jihokavkazský Ázerbájdžán. S tamní hlavou státu Ilhamem Alijevem podepsali několik dohod o spolupráci v oblasti bezpečnosti a energetiky. Baku, jehož vztahy s Moskvou v poslední době ochladly, podporuje Kyjev už od plnohodnotné ruské invaze na Ukrajinu. Spolupráce Ázerbájdžánu s Ukrajinou bude pro Baku výhodná zejména do budoucna, podotýká expert Vincenc Kopeček s odkazem na boj proti dronům.
USA zvažují snížení počtu vojáků v Německu, uvedl Trump

Spojené státy zvažují možnost omezit počet amerických jednotek působících v Německu. Uvedl to ve středu americký prezident Donald Trump, rozhodnutí podle něho padne ve velmi krátké době. Trump v úterý kritizoval německého kancléře Friedricha Merze za údajnou německou neochotu podpořit USA ve válce proti Íránu. Šéf německé diplomacie Johann Wadephul v reakci na Trumpův výrok sdělil, že Berlín je na případné snížení počtu amerických vojáků v zemi připraven.
