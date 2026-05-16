Jsme nezávislí a zbraně z USA jsou dány zákonem, reaguje Tchaj-wan na Trumpa


před 26 mminutami|Zdroj: ČTK

Tchaj-wan je nezávislá země a dodávky zbraní z USA jsou ukotveny v americkém právu a slouží jako společný odstrašující prostředek vůči hrozbám v regionu, uvedla vláda v Tchaj-peji. Učinila tak ve zjevné reakci na výroky amerického prezidenta Donalda Trumpa. Ten po návštěvě Číny ostrov varoval před vyhlášením nezávislosti, které by mohlo podnítit válku s Pekingem, a podotkl, že se dosud nerozhodl o dalším prodeji amerických zbraní Tchaj-peji.

„Tchaj-wan je demokratická, suverénní a nezávislá země, která není podřízena Čínské lidové republice,“ zopakovalo ministerstvo zahraničních věcí dlouhodobý postoj tchajwanské vlády. Současně v prohlášení vyjádřilo přesvědčení, že ani politika Washingtonu se nezměnila.

Čínský prezident Si Ťin-pching při čtvrtečním jednání v Pekingu Trumpa upozornil, že chybný americký postup v otázce Tchaj-wanu by mohl vést ke střetu Číny a USA. Trump v televizním rozhovoru, natočeném krátce před jeho pátečním odletem z Pekingu, pak varoval Tchaj-wan před případným vyhlášením nezávislosti.

„Nechci, aby někdo vyhlásil nezávislost, a chápejte, my pak museli jet patnáct tisíc kilometrů, abychom šli do války,“ řekl americký prezident ve vysílání stanice Fox News. Tchaj-pej i Peking přitom vyzval ke zklidnění situace.

„Nechceme, aby si někdo řekl: ‚Vyhlásíme nezávislost, protože nás podporují Spojené státy‘,“ doplnil Trump a dodal, že zatím nepřijal rozhodnutí ohledně prodeje dalších amerických zbraní na ostrov.

Americký prezident Donald Trump a čínský prezident Si Ťin-pching na snímku z 15. května 2026

„Pokud jde o prodej zbraní mezi Tchaj-wanem a Spojenými státy, nejde pouze o závazek USA vůči bezpečnosti Tchaj-wanu, jasně zakotvený v zákoně o vzájemných vztazích, ale také o formu společného odstrašení vůči regionálním hrozbám,“ zdůraznilo tchajwanské ministerstvo zahraničí.

Mluvčí tchajwanského prezidenta Laj Čching-teho v této souvislosti uvedla, že Tchaj-wan je Trumpovi vděčný za dlouhodobou a trvalou podporu, pokud jde o bezpečnost a stabilitu v Tchajwanském průlivu, a že vláda v Tchaj-peji hodlá nadále prohlubovat spolupráci s Washingtonem.

Odkládaný prodej zbraní Tchaj-wanu

Skupina amerických senátorů na Trumpa před odletem do Pekingu naléhala, aby pokročil s odkládaným prodejem zbraní Tchaj-wanu v hodnotě čtrnáct miliard dolarů (asi 290 miliard korun). Návrh už několik měsíců leží na americkém ministerstvu zahraničí a zákonodárci Trumpa žádají, aby jej předal Kongresu.

Bílý dům i Kongres koncem loňského roku schválily předchozí balíček zbraní pro Tchaj-wan v hodnotě 11,1 miliardy dolarů.

Spojené státy udržují formální diplomatické vztahy s Čínou, ale zároveň i neoficiální vztahy s Tchaj-wanem a jsou nejdůležitějším dodavatelem zbraní na tento ostrov. Ze zákona jsou povinny poskytovat Tchaj-wanu prostředky k vlastní obraně.

Čína považuje Tchaj-wan za jednu ze svých provincií a hrozí mu vojenským zásahem, pokud vyhlásí nezávislost. Ostrov přesto funguje od roku 1949 de facto nezávisle, má vlastní vládu a demokratické zřízení, zatímco v Číně trvá vláda jedné strany. Diplomatické vztahy s Tchaj-wanem ale udržuje pouze dvanáct států, většinou z Karibiku. Z Evropy jen Vatikán.

