Izraelský premiér neoficiálně kritizoval Katar a jeho roli. Dauhá se cítí zděšeno

Izraelský premiér Benjamin Netanjahu při neoficiální příležitosti kritizoval Katar za to, že nevyvíjí dostatečný tlak na palestinské teroristické hnutí Hamás při jednání o propuštění rukojmí. Dauhá uvedlo, že se cítí těmito výroky zděšeno.

„Neslyšíte mě děkovat Kataru... V podstatě se neliší od OSN nebo Červeného kříže a v jistém smyslu je ještě problematičtější – nedělám si o nich iluze,“ řekl izraelský premiér podle nahrávky . Dodal, že Katar financuje palestinské hnutí Hamás. To považuje Izrael, USA či EU za teroristickou organizaci. Izrael proti němu vede v Pásmu Gazy odvetnou válku za útoky Hamásu na Izrael ze 7. října loňského roku.

Netanjahu mimo jiné prohlásil, že Kataru nevěří a že role Dauhá při zprostředkování těchto rozhovorů je problematická. Podle nahrávky, kterou v úterý zveřejnila izraelská stanice Channel 12, to premiér prohlásil při setkání s několika příbuznými rukojmí. Katarské ministerstvo zahraničí v reakci uvedlo, že je „nezodpovědnými výroky zděšeno“ a že Netanjahu jimi poškozuje snahy o propuštění rukojmí.

„Je to problém, ale ne fatální,“ poznamenal k výrokům Netanjahua blízkovýchodní zpravodaj ČT David Borek. Upozornil, že vyjednávání o propuštění rukojmí se nevedou za situace, kdy by se jednotlivé strany měly rády.

„To je prostě věc, která je založena na silových parametrech, na pragmatismu, ve kterém nehraje až tak velkou roli láska,“ dodal. Na druhé straně se Katar jako mediátor potřebuje pohybovat v korektním prostředí, což výrok izraelského premiéra nesplňuje.

Borek dodal, že nešlo o oficiální výrok. Katar je však očima Izraele problematický. Tato monarchie má sice na svém území západní základny a má korektní vztahy s USA i dalšími západními „hráči“, zároveň však dlouhodobě hostí činovníky Hamásu a je mu nakloněn. „Byl to Katar, který do Gazy dlouhodobě dovážel peníze pro zajištění jejího chodu, a to za tichého přihlížení izraelských vlád,“ připomněl zpravodaj.

Izrael zároveň nemůže v boji za svůj cíl, zničení Hamásu, sázet jen na čistě vojenskou sílu. Přes prostředníka, tedy přes Katar, musí jednat právě s Hamásem o osudu izraelských rukojmí. Nyní proto vyjednává o další „přestávce v bojích za výměnu rukojmí“. Zdůrazňuje, že by tedy nešlo o „příměří na neurčito,“ i když by se to ve výsledku mohlo vzájemně podobat. Izrael totiž není ochoten odložit svou vojenskou akci na neurčito, dodal zpravodaj.