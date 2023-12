Izraelská armáda útočí na jihu Pásma Gazy

Ředitelka Herzlova centra izraelských studií Irena Kalhousová uvedla, že v momentě, kdy se boje přesunou do jižní části Pásma Gazy, čeká Izrael komplikovaná situace. „V jižní části Gazy je koncentrováno přes dva miliony civilistů. Způsob boje, kdy židovský stát nejprve dal příkaz k tomu, aby civilisté odešli na jih a umožnil jim k tomu humanitární koridory, tak díky němu je severní část Pásma Gazy do značné míry bez civilních obyvatel,“ uvedla s tím, že na jihu oblasti bude ztěžovat boje vyšší koncentrace obyvatel.

Mluvčí UNICEF James Elder v pondělí vyjádřil hluboké obavy ohledně izraelských operací v dané oblasti, kam mnoho Palestinců uteklo před bombardováním na severu. „Z nejvyšších míst zazněla opravdu silná výzva, že to, co se stalo na severu – hrůza, kterou lidé prožili – se nesmí stát na jihu,“ řekl Elder. Odhaduje, že bomby na místě padají „každých deset minut“ a nikdo nemá pocit bezpečí.

IDF oznámily, že v neděli padli další tři vojáci, čímž počet zabitých izraelských vojáků od zahájení pozemní operace v Pásmu Gazy koncem října vystoupal na 75, píše zpravodajský web The Times of Israel (ToI). Celkem od útoku Hamásu 7. října na jižní Izrael přišlo o život 401 izraelských vojáků, drtivá většina z nich padla právě při prvotním útoku.

Kalhousová míní, že v následujících týdnech by mohly obě strany opět začít jednat o příměří. A to kvůli tlaku rodin rukojmí, jejichž blízcí jsou už téměř dva měsíce drženi Hamásem. V pondělí vyzvaly izraelskou vládu, aby se vrátila k jednacímu stolu s Hamásem a udělala vše pro propuštění rukojmí. Příbuzní unesených také kritizovali kabinet za to, že ignoruje jejich žádost o schůzku, a pohrozili další demonstrací. Odpověď chtějí do pondělního večera, jinak plánují protest před ministerstvem obrany v Tel Avivu. V nejbližších dnech však bude vojenská operace podle šéfky Herzlova centra izraelských studií pokračovat.

„Vláda nás ignoruje, má čas na všechno kromě rodin rukojmí, je to ostuda,“ řekl na pondělní tiskové konferenci Daniel Lifšic, jehož prarodiče Hamás unesl. Babičku Jocheved Lifšicovou propustil, ale jejího třiaosmdesátiletého manžela stále zadržuje spolu s více než stovkou dalších unesených. Hamás při útoku na Izrael 7. října unesl asi 240 lidí. „Vraťte se okamžitě k jednacímu stolu a dosáhněte dohody za každou cenu. Slíbili jste nám, že pro propuštění rukojmí uděláte všechno,“ dodal Daniel Lifšic.

Plány útoku Hamásu

Mluvčí izraelské armády Jonathan Conricus podle BBC popřel, že by Izrael znal předem plány Hamásu na velký útok ze 7. října. „Je směšné snažit se propagovat jakoukoli konspirační teorii,“ řekl na tiskové konferenci.

Připustil ale zároveň, že „izraelská armáda (v ten den) nedokázala poskytnout, co měla, tedy ochranu a bezpečnost Izraelcům“. Až armáda porazí Hamás, provede důkladné vyšetřování, prohlásil Conricus. „Dostaneme se k jádru toho, co se stalo, jak se to stalo a jak tomu lze předejít,“ dodal.

Server NYT napsal, že izraelské bezpečnostní složky měly už od loňského roku ve svých rukou dokument popisující postup, který Hamás při útoku ze 7. října, při němž zabil nejméně 1200 lidí, skutečně použil. Izraelské bezpečnostní složky však podle zprávy NYT plán vyhodnotily jako příliš ambiciózní a mimo bojové schopnosti palestinského teroristického hnutí.