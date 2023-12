Izrael znal plán útoku Hamásu rok dopředu. Nevěřil, že by ho teroristé dokázali realizovat

Izraelské bezpečnostní složky měly už od loňského roku dokument, který popisoval útok teroristického hnutí Hamás na izraelské území. Uvedl to ve čtvrtek deník The New York Times (NYT), který se s dokumentem seznámil. Podle něj text popisuje směr útoku na místo konání hudebního festivalu Supernova i postupy, které Hamás skutečně 7. října použil. Izraelské bezpečnostní složky však vyhodnotily plán jako příliš ambiciózní a mimo bojové schopnosti hnutí.