Izrael tvrdí, že zabil šéfa elitních jednotek Hizballáhu v jižním Libanonu

Při izraelském náletu na jihu Libanonu zahynul oblastní velitel elitních jednotek militantního šíitského hnutí Hizballáh známých jako Radván. Podle serveru The Times of Israel (ToI) to oznámila izraelská armáda. Izraelský vzdušný úder na jihovýchodě Libanonu v pátek brzy ráno zároveň zabil nejméně tři pracovníky proíránských médií, kteří přespávali v ubytovacím zařízení spolu s dalšími novináři. Informovala o tom agentura Reuters s odkazem na libanonskou státní tiskovou agenturu NNA.