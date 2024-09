Izrael s Hizballáhem na sebe poslaly desítky raket, sílí spekulace o invazi

Největší úder za téměř dvě dekády

Izraelské pondělní útoky na jihu a východě Libanonu si podle libanonského ministerstva zdravotnictví vyžádaly životy 492 lidí, včetně 35 dětí a 58 žen. Dalších 1645 osob utrpělo zranění. Vzdušné údery proti skladům a odpalištím raket Hizballáhu byly největší izraelskou akcí tohoto druhu v Libanonu od války s Hizballáhem v roce 2006.

„To, co se odehrává v posledním týdnu, je skutečná válka. Není to válka na sto procent, ta eskalace ještě pořád nedospěla do potenciálu, který může získat, ale bylo by eufemismem to, co se odehrává v posledních dnech, nazývat nějakými jinými slovy,“ podotkl blízkovýchodní zpravodaj ČT David Borek.

„Je to válka, jejíž spuštění trvalo Izraeli jedenáct měsíců, kdy reagoval proporčně a pasivně svým způsobem na pokračující neustálé raketové útoky Hizballáhu,“ dodal s tím, že skoro rok tak vláda premiéra Benjamina Netanjahua čelila kritice ze strany veřejnosti a politické konkurence, že nereaguje dostatečně na „fanatiky, kteří bezostyšným způsobem útočí na izraelské pohraničí“. To musely opustit desetitisíce obyvatel a Netanjahu v posledních dnech slíbil, že zajistí, aby se vrátili domů.