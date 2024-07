Izrael nařídil evakuaci oblasti označené za humanitární zónu

Izraelská armáda dnes v Pásmu Gazy nařídila evakuaci hustě zalidněné oblasti spadající do takzvané humanitární zóny. Napsala o tom agentura AP. Armáda židovského státu v této souvislosti uvedla, že plánuje v Chán Júnisu operaci namířenou proti teroristům z Hamásu. Chce se zaměřit i na část Mavásí, kde vznikl stanový tábor, do nějž se před boji uchýlily tisíce vysídlených Palestinců.

Nové nařízení je podle Jeruzaléma reakcí na raketové útoky vycházející se zmíněné oblasti. Jedná se o druhou nařízenou evakuaci v této lokalitě za poslední týden. Mnozí Palestinci, kteří se tam uchýlili před boji v jiných částech Pásma Gazy, museli kvůli izraelským leteckým útokům a pozemní operaci prchat opakovaně.

Izraelská armáda v prohlášení podle serveru The Times of Israel (ToI) poukázala na úpravu hranice humanitární zóny a Palestince ve vyznačené oblasti vyzvala, aby se dočasně evakuovali do jiné části Mavásí.