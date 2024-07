Izrael nařídil evakuaci Chán Júnisu v Gaze

Poté, co v pondělí ráno zamířilo z Chán Júnisu asi dvacet raket na izraelské pohraniční obce, nařídila izraelská armáda evakuaci města. Z oblasti se přitom po jejím dobytí na začátku dubna stáhla, podle médií a zahraničního zpravodaje ČT to naznačuje, že místo znovu ovládli teroristé hnutí Hamás. Židovský stát město nyní bombarduje a zřejmě do něj opět vstoupí i armáda.