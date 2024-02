Izrael dal Hamásu lhůtu na propuštění rukojmí. Jinak zaútočí na Rafáh

Pokud hnutí Hamás nepropustí rukojmí, která zadržuje od 7. října, do začátku muslimského postního měsíce ramadánu 10. března, zahájí Izrael ofenzivu v Rafáhu na jihu Pásma Gazy. Uvedl to člen izraelského válečného kabinetu a opoziční lídr Benny Ganc. Mezinárodní soudní dvůr (ICJ) v Haagu mezitím zahájil týdenní jednání, během něhož vyslechne argumenty pěti desítek států, aby se posléze vyjádřil k právním důsledkům izraelské okupace palestinských území.

„Svět i Hamás musí vědět, že pokud rukojmí nebudou do ramadánu doma, budeme pokračovat v bojích všude, včetně oblasti Rafáhu,“ řekl v neděli Ganc. „Těm, kteří tvrdí, že cena (ofenzivy) je příliš vysoká, říkám, že Hamás má na výběr – vzdát se, propustit rukojmí a obyvatelé Gazy budou moci slavit ramadán,“ dodal s odkazem na sílící hlasy mezinárodního společenství, které varují před ofenzivou v Rafáhu, kam před boji uteklo od října přes milion Palestinců.

Izraelský premiér Benjamin Netanjahu v neděli zopakoval, že válka proti Hamásu, který USA či EU považují za teroristickou organizaci, bude pokračovat do jeho úplného zničení, což mnozí považují za nereálné. Podle izraelské armády je Rafáh posledním místem v Pásmu Gazy, kde jsou operující jednotky Hamásu. „Ti, kdo nám chtějí zabránit v operaci v Rafáhu, nám říkají: Prohrajte válku,“ řekl Netanjahu podle serveru The Times of Israel (ToI).