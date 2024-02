Odmítáme diktáty ze zahraničí, uvedl Netanjahu po telefonátu s Bidenem

Podle Netanjahua Izrael také odmítá „jednostranné uznání palestinského státu“. Takový krok by totiž chápal po útocích ze 7. října jako velkou odměnu pro teroristy. Krok by podle šéfa izraelské vlády mohl znemožnit dojednání mírové dohody v budoucnosti.

Izraelská armáda vstoupila do nemocnice v Chán Júnisu. Hamás tam podle rozvědky držel rukojmí

Netanjahu zveřejnil na sociálních sítí svůj příspěvek krátce poté, co jeho úřad oznámil, že mluvil zhruba čtyřicet minut po telefonu s americkým prezidentem Bidenem. Další detail úřad neuvedl. Podle zdroje z premiérovy kanceláře serveru The Times of Israel oba politici mluvili o pokračování bojů proti hnutí Hamás v Pásmu Gazy, o možném pozemním útoku izraelské armády na město Rafáh, o osudu rukojmí či o humanitární situaci v Pásmu Gazy.

Biden opět zdůraznil bezpečnost civilistů v Rafáhu