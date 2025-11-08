„Humor pomáhá udržet si zdravý rozum“. Mladí Ukrajinci u fronty točí filmy

Válka jim vzala domovy, bezpečí i dětství. Projekt Generace Nika nabízí filmové školení pro mladé Ukrajince žijící u válečné fronty. Pod dohledem profesionálů točí krátké filmy, režírují je, píší scénáře a hrají hlavní role. U zrodu projektu byl tragický příběh básnířky a malířky Veroniky. „Nika pro mě byla symbolem té generace, s kterou pracujeme,“ říká autor projektu, kameraman ČT Vojtěch Hönig.
V rámci práce s mladými Ukrajinci se Hönig setkává s neuvěřitelnými příběhy. „Děti nebo mladí lidé musí řešit velmi dospělé problémy,“ podotýká. Jednou z účastnic projektu je i Zlata Kovalenková, která natočila již několik filmů. „Natočili jsme dva skutečné příběhy – v jednom příběhu vyprávím, jak za mnou přišla dívka a vyprávěla, jak jí vlétla raketa do domu. Ve druhém příběhu mi mladý člověk říkal, jak ho ‚potkal dron,‘“ vylíčila mladá tvůrkyně.
Mladí ukrajinští filmaři nicméně točí také komedie. Příkladem je film „Útok zmutovaných melounů,“ který také režírovala Kovalenková. „Pro nás i pro ně je humor velmi důležitý. Tohle je docela černý humor, ale je to takový nástroj, který pomáhá udržet si zdravý rozum,“ míní Hönig.