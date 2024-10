Guterres vyzval Putina k míru na Ukrajině

K mírovým plánům předtím vyzval například čínský prezident Si Ťin-pching, který patří k Putinovým spojencům. Podle Guterrese by šéf Kremlu měl souhlasit s mírovou dohodou v souladu s Chartou OSN, mezinárodním právem a rezolucemi Valného shromáždění OSN.

Guterres přicestoval do Kazaně ve středu a na další den média avizovala jeho setkání s Putinem. S ruským prezidentem si ve čtvrtek generální tajemník OSN potřásl rukou a poté k šéfovi Kremlu a dalším účastníkům summitu promluvil. O očekávané schůzce Guterrese a Putina, kterou ale OSN nepotvrdila, prozatím nebyly zveřejněny žádné informace. Podle AFP, která se odvolala na program Kremlu, je jednání naplánované na večer.

Kyjev se proti Guterresově cestě do Ruska ostře ohradil. „Generální tajemník OSN odmítl ukrajinské pozvání na první globální mírový summit ve Švýcarsku. Přijal naopak pozvání do Kazaně od válečného zločince Putina,“ citoval The Guardian postoj Ukrajiny.

Pochopení pro Guterrese nenašla ani Navalná. „Je třetí rok války a generální tajemník OSN si podává ruku s vrahem,“ uvedla na síti X vdova po předákovi ruské opozice.