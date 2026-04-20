Gruzie zahájila obnovu lužních lesů u hranic s Arménií a Ázerbájdžánem


před 1 hhodinou|Zdroj: Evropský pohled

Na ploše 65 hektarů v lesním komplexu Gardabani–Marneuli v kraji Kvemo Kartli na jihovýchodě Gruzie, nedaleko hranic s Arménií a Ázerbájdžánem, začala obnova lesů. Lokalita leží v povodí řeky Mtkvari (Kury) a je součástí poškozeného lužního ekosystému. Rozloha 65 hektarů odpovídá zhruba devadesáti fotbalovým hřištím.

Vedoucí Národní lesní agentury Gruzie Besik Amiranašvili zkontroloval probíhající obnovovací práce. Projekt probíhá v lesním revíru Gardabani–Marneuli a v masivu lužního lesa, což je nízko položená říční krajina, která je pravidelně zaplavována a podporuje odlišné ekosystémy.

Podle agentury byla oblast vybrána na základě podrobného environmentálního posouzení a specializované studie lesnických odborníků. Ti ji označili za prioritní lokalitu kvůli jejímu ekologickému poškození i strategickému významu pro obnovu systémů lužních lesů v regionu.

Les v průběhu let výrazně poškodila intenzivní pastva hospodářských zvířat a jejich nekontrolovaný pohyb, což bránilo přirozené obnově porostu a zvýšilo riziko dlouhodobé degradace, uvedla agentura. K úbytku klíčových domácích druhů dřevin, včetně dubu letního a topolu, navíc v předchozích desetiletích přispěla i nesystematická těžba. Oba tyto druhy jsou přitom zásadní pro zachování struktury lužních ekosystémů.

První fáze projektu v loňském roce zahrnovala rozsáhlé úklidové práce a oplocení území, které má zabránit dalším škodám. Následně bylo vysazeno 25 tisíc sazenic jedenácti různých druhů, jejichž cílem je obnovit přirozené druhové složení oblasti a její odolnost.

„Lesnická reforma, kterou zavádí ministerstvo životního prostředí a zemědělství, má dvě hlavní složky: ochranu lesů a zlepšení postupů při jejich správě. Všechny naše aktivity směřují právě k těmto cílům. Obnova lužního lesa z ekologického hlediska zajišťuje vznik ekosystémových služeb. Les, který se co nejvíce blíží svému přirozenému stavu, má navíc vysokou ochranářskou hodnotu a významně přispívá k rozvoji biodiverzity,“ uvedl Amiranašvili.

Z podnětu Národní lesní agentury bude letos v rámci pokračující obnovy vysazeno dalších 25 tisíc sazenic lužního dubu, který je zařazen na červený seznam chráněných druhů a v Gruzii je kvůli úbytku přirozeného prostředí považován za zranitelný druh.

Georgian Public Broadcaster, 20/04/2026 08:38 (GMT+2)

Tento článek byl přeložen za pomoci umělé inteligence.

Aktuálně z rubriky Svět

Bulharské volby vyhrála strana exprezidenta Radeva, bude mít absolutní většinu

V nedělních parlamentních volbách v Bulharsku s velkým náskokem vyhrálo uskupení Progresivní Bulharsko bývalého prezidenta Rumena Radeva. Po sečtení všech odevzdaných lístků získalo podle ústřední volební komise přes 44 a půl procenta hlasů. Výsledek straně stačí k absolutní většině v Národním shromáždění. Jednoznačné vítězství Progresivního Bulharska by tak mohlo ukončit období politické nestability v zemi. Radev odmítá vojenskou pomoc Ruskem napadené Ukrajině.
Po silném zemětřesení zasáhly Japonsko první vlny tsunami, hrozí další otřesy

Severovýchodní pobřeží Japonska v pondělí zasáhlo zemětřesení o síle 7,7 stupně, uvedly dopoledne SELČ místní úřady. Původně hlásily 7,4 stupně. Zemětřesení dle agentury AFP otřáslo i budovami v Tokiu vzdáleném stovky kilometrů. Japonská meteorologická služba (JMA) vydala varování před až třímetrovou tsunami. První vlny již zasáhly pobřeží země, zatím jsou ale výrazně menší – nejvyšší byla zaznamenána ve městě Kudži a dosahovala asi 80 centimetrů. Úřady očekávají, že přijdou další. Později varovaly před zvýšeným rizikem dalšího velkého zemětřesení v oblasti severního pobřeží země. Nejsou hlášeny žádné oběti.
Ukrajina zasáhla ruskou rafinerii v Tuapse a dvě výsadkové lodě na Krymu

V ruském černomořském přístavu v Tuapse vypukl po rozsáhlém ukrajinském dronovém útoku požár, uvádějí ruské telegramové kanály. O dronovém útoku na přístav informují i místní úřady. Ukrajinská vojenská rozvědka (HUR) zároveň oznámila, že v noci na neděli na Ruskem nelegálně anektovaném Krymu zasáhla dvě velké ruské výsadkové lodě a radar. Moskva v noci na pondělí a přes den pokračovala v náletech na ukrajinské civilisty, nejméně jednoho zabila. Poradce ukrajinského ministra obrany tvrdí, že zničila i jeho dům a jeho zranila.
Na Slovensku začal proces v případu výbuchu plynu z roku 2019

Na Slovensku začalo hlavní líčení s pěti obžalovanými v případu exploze plynu a následného požáru v obytném domě v Prešově. Při tragédii přišlo v roce 2019 o život osm lidí a dalších několik desítek bylo zraněno. Informovala o tom slovenská média.
Ceny ropy a plynu prudce rostou po opětovném uzavření Hormuzského průlivu

Ceny ropy prudce rostou. Děje se tak poté, co se zvýšilo napětí mezi USA a Íránem a Teherán znovu uzavřel Hormuzský průliv. Severomořská ropa Brent kolem 7:00 zdražovala o 5,4 procenta k 95,30 dolaru za barel, americká lehká ropa WTI přidávala téměř šest procent k 88,80 dolaru za barel. Stoupá i velkoobchodní cena plynu pro evropský trh. Klíčový termínový kontrakt s dodáním příští měsíc kolem 7:45 SELČ ve virtuálním obchodním uzlu Title Transfer Facility (TTF) v Nizozemsku přidával 7,6 procenta na 41,70 eura za megawatthodinu (MWh).
Velryba uvázlá na severu Německa se dokázala osvobodit a plave zátokou

Velryba uvázlá od března na mělčině na severu Německa se dokázala vyprostit a plave zátokou. Bylo to vidět na živých záběrech, které přenášela řada německých médií. Mladému keporkakovi zvanému Timmy pomohla zřejmě zvýšená hladina Baltského moře a možná i koryto, které v neděli vyhloubili členové iniciativy usilující o záchranu zvířete.
VideoÍrán může být po válce agresivnější, říká Telička. Je dál od jaderné bomby, míní Landovský

„V tuto chvíli je velmi diskutabilní, jestli byl (íránský) režim oslaben,“ uvedl v Duelu ČT24 bývalý eurokomisař a poslanec Evropského parlamentu Pavel Telička. Existuje podle něj také možnost, že Írán bude ještě „agresivnější“, než tomu bylo doposud. „Z hlediska dlouhodobé perspektivy nejsem příliš velkým optimistou,“ dodal. Primárních cílů útoku na Írán, tedy oddálit tuto blízkovýchodní zemi od jaderné bomby, bylo podle bývalého velvyslance při NATO Jakuba Landovského dosaženo. „Změna režimu jako sekundární cíl se nepovedla,“ připustil ale. Kromě války v Íránu probrali hosté debaty moderované Danielem Takáčem také opakovaná vyjádření některých amerických představitelů týkající se možnosti odchodu USA z NATO a obchodní vztahy mezi EU a Spojenými státy.
