Gruzie zahájila obnovu lužních lesů u hranic s Arménií a Ázerbájdžánem

Na ploše 65 hektarů v lesním komplexu Gardabani–Marneuli v kraji Kvemo Kartli na jihovýchodě Gruzie, nedaleko hranic s Arménií a Ázerbájdžánem, začala obnova lesů. Lokalita leží v povodí řeky Mtkvari (Kury) a je součástí poškozeného lužního ekosystému. Rozloha 65 hektarů odpovídá zhruba devadesáti fotbalovým hřištím.
Vedoucí Národní lesní agentury Gruzie Besik Amiranašvili zkontroloval probíhající obnovovací práce. Projekt probíhá v lesním revíru Gardabani–Marneuli a v masivu lužního lesa, což je nízko položená říční krajina, která je pravidelně zaplavována a podporuje odlišné ekosystémy.
Podle agentury byla oblast vybrána na základě podrobného environmentálního posouzení a specializované studie lesnických odborníků. Ti ji označili za prioritní lokalitu kvůli jejímu ekologickému poškození i strategickému významu pro obnovu systémů lužních lesů v regionu.
Les v průběhu let výrazně poškodila intenzivní pastva hospodářských zvířat a jejich nekontrolovaný pohyb, což bránilo přirozené obnově porostu a zvýšilo riziko dlouhodobé degradace, uvedla agentura. K úbytku klíčových domácích druhů dřevin, včetně dubu letního a topolu, navíc v předchozích desetiletích přispěla i nesystematická těžba. Oba tyto druhy jsou přitom zásadní pro zachování struktury lužních ekosystémů.
První fáze projektu v loňském roce zahrnovala rozsáhlé úklidové práce a oplocení území, které má zabránit dalším škodám. Následně bylo vysazeno 25 tisíc sazenic jedenácti různých druhů, jejichž cílem je obnovit přirozené druhové složení oblasti a její odolnost.
„Lesnická reforma, kterou zavádí ministerstvo životního prostředí a zemědělství, má dvě hlavní složky: ochranu lesů a zlepšení postupů při jejich správě. Všechny naše aktivity směřují právě k těmto cílům. Obnova lužního lesa z ekologického hlediska zajišťuje vznik ekosystémových služeb. Les, který se co nejvíce blíží svému přirozenému stavu, má navíc vysokou ochranářskou hodnotu a významně přispívá k rozvoji biodiverzity,“ uvedl Amiranašvili.
Z podnětu Národní lesní agentury bude letos v rámci pokračující obnovy vysazeno dalších 25 tisíc sazenic lužního dubu, který je zařazen na červený seznam chráněných druhů a v Gruzii je kvůli úbytku přirozeného prostředí považován za zranitelný druh.
Georgian Public Broadcaster, 20/04/2026 08:38 (GMT+2)
Tento článek byl přeložen za pomoci umělé inteligence.