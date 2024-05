Gašparovič: Všichni na Slovensku si uvědomili, že takto to dál nepůjde

Slovensko v těchto dnech prožívá situaci, kterou v samostatné historii ještě nezažilo. Premiér Robert Fico (Smer) je po středečním atentátu stále ve vážném stavu v nemocnici v Banské Bystrici a vládu místo něj převzal první vicepremiér a ministr obrany Robert Kaliňák (Smer). Bývalý slovenský prezident Ivan Gašparovič v rozhovoru pro ČT řekl, že pokud nenastanou pooperační komplikace, mělo by to s Ficem dobře dopadnout. Názorově rozdělená země dle něj muže Ficova formátu potřebuje ve funkci premiéra více než kdy jindy.

I proto se k bývalé hlavě slovenského státu, která zastávala nejvyšší funkci v letech 2004 až 2014, dostaly aktuální informace o Ficově zdravotním stavu. „Pokud nenastanou nějaké pooperační komplikace, tak by to, zaplaťpánbůh, mělo dobře dopadnout. Všichni mu držíme palce, protože zejména v dnešní době Slovensko potřebuje premiéra formátu Roberta Fica,“ pokračoval Gašparovič.

„Byla to pro mě velká tragédie. Nejen z toho pohledu, že se něco takového v naší zemi ještě nestalo, ale i proto, že jsme s Robertem Ficem osobně spjatí. Kromě faktu, že jsme spolu mnoho let pracovali v politice, byl i mým studentem a znám se s jeho rodinou,“ řekl Gašparovič.

Názorově rozdělená země se podle něj v současnosti sjednotila. „I ti, kteří měli úplně jiné názory na Fica či politiku, si uvědomili, že to takhle asi dál nepůjde. Slovensko je totálně rozdělené. Nejen politicky, ale v některých věcech k sobě občané necítí to, co by měli, i fyzicky. Myslím tím přátelství a pohodu. Tento trend se týká nás všech a zejména politiků, kteří sedí v Národní radě (slovenský parlament, pozn. red.).“

Cirkusové šapitó a boxerský ring

Bývalý slovenský prezident vedl Národní radu pět let. I proto cítí z aktuální situace úzkost. „Těžko se mi o tom hovoří, ale z Národní rady se stalo cirkusové šapitó a boxerský ring, kde se na sebe lidé dívají s nenávistí. A toto je výsledek dnešních dní,“ zdůraznil.

Přivítal naopak iniciativu současné hlavy státu Zuzany Čaputové a jejího nástupce v úřadu Petera Pellegriniho (Hlas). „Byl jsem opravdu rád, že se dokázali sejít, vystoupit a říct: ‚Ukončete hádky, neřešte problémy emotivně a hledejte cesty k dohodě‘.“

Gašparovič také připomněl, že v posledních deseti letech nezaznamenal schůzku prezidentů s představiteli opozice nebo představiteli jiných politických názorů. „Nechci se vyzdvihovat, ale já jsem se s nimi pravidelně setkával. Proto vyzývám, abychom v této iniciativě prezidentky a budoucího prezidenta pokračovali i nadále. Je to jediná cesta,“ vzkázal Gašparovič.