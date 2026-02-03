Francouzská prokuratura prohledala kanceláře sítě X, předvolala Muska k výslechu

Odbor pařížské prokuratury pro boj s kybernetickou kriminalitou prohledal kanceláře sociální sítě X amerického miliardáře Elona Muska. Prohlídka je součástí vyšetřování zahájeného začátkem loňského roku, oznámila v úterý prokuratura. Dodala, že předvolala Muska i bývalou šéfku sítě X Lindu Yaccarinovou k výpovědi, a to na 20. dubna.
Vyšetřování podle prokuratury zkoumá mimo jiné podezření ohledně šíření dětské pornografie, generování sexualizovaných fotografií osob bez jejich souhlasu či popírání zločinů proti lidskosti. Prokuratura vyšetřování zahájila loni v lednu na základě stížnosti ohledně zaujatosti algoritmů na síti X. Později ho rozšířila v reakci na stížnosti na fungování chatovacího systému Grok založeného na umělé inteligenci (AI), informuje agentura AFP.
Prokuratura loni v listopadu podle agentury AP uvedla, že do vyšetřování platformy X zahrnula komentáře systému Grok popírající holocaust. Grok totiž v jednom ze svých příspěvků napsal, že plynové komory v koncentračním táboře Osvětim byly určeny k „dezinfekci cyklonem B proti tyfu“, a ne k hromadnému vraždění. Francie má jeden z nejpřísnějších zákonů o popírání holocaustu v Evropě.
Cílem vyšetřování je podle prokuratury zajistit, aby platforma X fungovala v souladu s francouzskými zákony. Prokuratura uvedla, že při vyšetřování spolupracuje mimo jiné s evropským policejním úřadem Europol. Mluvčí úřadu agentuře AP sdělil, že Europol v této kauze „podporuje francouzské úřady“, další podrobnosti ale neposkytl.
Vyšetřování v EU i Británii
Kvůli generování sexualizovaných fotografií systémem Grok vyšetřují síť X také Evropská komise či britský úřad pro regulaci mediálního trhu Ofcom. Oficiální vyšetřování této záležitosti v úterý oznámil rovněž britský úřad na ochranu osobních údajů (ICO).
Americký miliardář koupil síť X v roce 2022, kdy ještě působila pod názvem Twitter. Následně prošla rozsáhlými změnami, které kromě přejmenování zahrnovaly také propuštění většiny zaměstnanců a uvolnění pravidel pro regulaci obsahu.
Musk, který je mimo jiné šéfem a největším akcionářem firmy na výrobu elektromobilů Tesla, je nejbohatším člověkem na světě. Podle aktuálního žebříčku miliardářů sestavovaného agenturou Bloomberg činí hodnota jeho majetku zhruba 670 miliard dolarů (13,8 bilionu korun).
V poslední době se Musk výrazně angažoval také v politice. Podporoval amerického prezidenta Donalda Trumpa ve volební kampani a po Trumpově vítězství několik měsíců vedl skupinu pro zefektivnění státní správy (DOGE). Vztahy mezi Trumpem a Muskem se však postupem času zhoršily a miliardář administrativu opustil.