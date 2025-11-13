Francie si připomíná deset let od teroristických útoků

Francie si ve čtvrtek připomíná deset let od teroristických útoků v klubu Bataclan a na několika místech v centru Paříže, při nichž ozbrojenci zabili 130 lidí. Na řadě míst metropole se uskuteční pietní akce, výstavy i koncerty. Hlavní státní ceremonie se zúčastní prezident Emmanuel Macron, který přes den navštíví všechna místa útoků, k nimž se přihlásila organizace Islámský stát (IS).
Prezident začal pietní cestu v 11:30 u fotbalového stadionu Stade de France v Saint-Denis, kde útoky započaly, když se hrál přátelský zápas mezi Francií a Německem. Kromě trojice útočníků tam zemřel jeden člověk.
Následně Macron položí květiny a uctí památku obětí u restaurací Le Carillon a Le Petit Cambodge a před podniky La Bonne Bière, Comptoir Voltaire a La Belle Équipe, kde ozbrojenci postříleli útočnými puškami nejméně 36 návštěvníků barů a restaurací. Další terorista se odpálil asi kilometr od míst tragických útoků v restauracích, zemřel jen on sám.
Závěrečnou zastávkou bude ve 14:30 spočinutí u pařížského koncertního sálu Bataclan, kde teroristé zastřelili 89 lidí. Na všech zastávkách se bude držet minuta ticha za účasti rodin obětí a zástupců skupiny Life for Paris, která sdružuje kolem sedmi set pozůstalých a obětí útoků, a sdružení 13onze15, jež pomáhá obětem atentátů.
Večer od 18:00 začne hlavní ceremonie v parku pojmenovaném Zahrada 13. listopadu 2015 u pařížské radnice. Kromě prezidenta Macrona tam promluví i starostka hlavního města Anne Hidalgová a předsedové sdružení 13onze15 Philippe Duperron a předseda Life for Paris Arthur Dénouveaux, který útok na Bataclan přežil. Na místě budou přečtena jména všech obětí. Obřad bude živě přenášet televize France 2 a promítat na velkoplošné obrazovce na pařížském náměstí Republiky.
Už od minulého víkendu mohou lidé na náměstí Republiky zapalovat svíčky a pokládat květiny. Město rovněž připravilo výstavu fotografií pořízených krátce po útocích, připomínající projevy vzájemné solidarity a soudržnosti obyvatel Paříže.
Na trvalou hrozbu je Francie lépe připravena, říká zpravodaj
Útoky z 13. listopadu 2015 patří k nejtragičtějším v moderních dějinách Francie. Skupina ozbrojených islamistů zaútočila koordinovaně. „Podobné útoky Francie už v tomto rozsahu nezaznamenala, změnily se spíše na charakter ‚osamělých vlků‘. Od té doby Francie odhalila řadu organizovaných útoků, je mnohem lépe připravena na něco podobného a je to trvalá hrozba,“ uvedl zpravodaj ČT Jan Šmíd.
„Každou akci ve Francii doprovází přísná bezpečnostní opatření, což je nepochybně důsledek toho, co se stalo před deseti lety,“ doplnil Šmíd.
K největšímu teroristickému útoku spáchanému v Evropě od atentátů na vlaky v Madridu z roku 2004 se přihlásil takzvaný Islámský stát.