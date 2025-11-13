Francie si připomíná deset let od teroristických útoků

SledujteFrancie si připomíná deset let od teroristických útoků


13. 11. 2025Aktualizovánopřed 48 mminutami|Zdroj: ČTK, ČT24
SLEDUJTE: Francie si připomíná oběti teroristických útoků z roku 2015
Zdroj: EBU

Francie si ve čtvrtek připomíná deset let od teroristických útoků v klubu Bataclan a na několika místech v centru Paříže, při nichž ozbrojenci zabili 130 lidí. Na řadě míst metropole se uskuteční pietní akce, výstavy i koncerty. Hlavní státní ceremonie se zúčastní prezident Emmanuel Macron, který přes den navštíví všechna místa útoků, k nimž se přihlásila organizace Islámský stát (IS).

Prezident začal pietní cestu v 11:30 u fotbalového stadionu Stade de France v Saint-Denis, kde útoky započaly, když se hrál přátelský zápas mezi Francií a Německem. Kromě trojice útočníků tam zemřel jeden člověk.

Následně Macron položí květiny a uctí památku obětí u restaurací Le Carillon a Le Petit Cambodge a před podniky La Bonne Bière, Comptoir Voltaire a La Belle Équipe, kde ozbrojenci postříleli útočnými puškami nejméně 36 návštěvníků barů a restaurací. Další terorista se odpálil asi kilometr od míst tragických útoků v restauracích, zemřel jen on sám.

10 minut
Zpravodaj ČT Jan Šmíd k deseti letům od teroristických útoků v Paříži
Zdroj: ČT24

Závěrečnou zastávkou bude ve 14:30 spočinutí u pařížského koncertního sálu Bataclan, kde teroristé zastřelili 89 lidí. Na všech zastávkách se bude držet minuta ticha za účasti rodin obětí a zástupců skupiny Life for Paris, která sdružuje kolem sedmi set pozůstalých a obětí útoků, a sdružení 13onze15, jež pomáhá obětem atentátů.

Večer od 18:00 začne hlavní ceremonie v parku pojmenovaném Zahrada 13. listopadu 2015 u pařížské radnice. Kromě prezidenta Macrona tam promluví i starostka hlavního města Anne Hidalgová a předsedové sdružení 13onze15 Philippe Duperron a předseda Life for Paris Arthur Dénouveaux, který útok na Bataclan přežil. Na místě budou přečtena jména všech obětí. Obřad bude živě přenášet televize France 2 a promítat na velkoplošné obrazovce na pařížském náměstí Republiky.

Už od minulého víkendu mohou lidé na náměstí Republiky zapalovat svíčky a pokládat květiny. Město rovněž připravilo výstavu fotografií pořízených krátce po útocích, připomínající projevy vzájemné solidarity a soudržnosti obyvatel Paříže.

Doživotní trest pro Salaha Abdeslama za útoky v Paříži platí. Neodvolal se
Skica ze soudního líčení s teroristou Salahem Abdeslamem (vpravo)

Na trvalou hrozbu je Francie lépe připravena, říká zpravodaj

Útoky z 13. listopadu 2015 patří k nejtragičtějším v moderních dějinách Francie. Skupina ozbrojených islamistů zaútočila koordinovaně. „Podobné útoky Francie už v tomto rozsahu nezaznamenala, změnily se spíše na charakter ‚osamělých vlků‘. Od té doby Francie odhalila řadu organizovaných útoků, je mnohem lépe připravena na něco podobného a je to trvalá hrozba,“ uvedl zpravodaj ČT Jan Šmíd.

„Každou akci ve Francii doprovází přísná bezpečnostní opatření, což je nepochybně důsledek toho, co se stalo před deseti lety,“ doplnil Šmíd.

K největšímu teroristickému útoku spáchanému v Evropě od atentátů na vlaky v Madridu z roku 2004 se přihlásil takzvaný Islámský stát.

Velké útoky ISIS v Evropě nezvládne, říká expert. Varuje ale před „vlky samotáři“
Pietní místo před francouzským klubem Bataclan

Výběr redakce

Školské odbory vyhlásily stávkovou pohotovost

Školské odbory vyhlásily stávkovou pohotovost

11:13Aktualizovánopřed 15 mminutami
Po zásahu v ŘSD padla obvinění, zadržení jsou na svobodě

Po zásahu v ŘSD padla obvinění, zadržení jsou na svobodě

08:01Aktualizovánopřed 31 mminutami
Francie si připomíná deset let od teroristických útoků

SledujteFrancie si připomíná deset let od teroristických útoků

11:31Aktualizovánopřed 48 mminutami
Europoslanci podpořili snížení emisí o 90 procent do roku 2040

Europoslanci podpořili snížení emisí o 90 procent do roku 2040

11:19Aktualizovánopřed 55 mminutami
Trump podepsal obnovení financování vlády

Trump podepsal obnovení financování vlády

01:04Aktualizovánopřed 2 hhodinami
Austrálie viní Čínu z množících se případů kyberútoků

Austrálie viní Čínu z množících se případů kyberútoků

před 2 hhodinami
Školám chybí peníze na platy do konce kalendářního roku

Školám chybí peníze na platy do konce kalendářního roku

před 6 hhodinami
O dobytí Pokrovsku a obklíčení ukrajinských sil nemůže být řeč, tvrdí Syrskyj

O dobytí Pokrovsku a obklíčení ukrajinských sil nemůže být řeč, tvrdí Syrskyj

před 12 hhodinami

Aktuálně z rubriky Svět

SledujteFrancie si připomíná deset let od teroristických útoků

Francie si ve čtvrtek připomíná deset let od teroristických útoků v klubu Bataclan a na několika místech v centru Paříže, při nichž ozbrojenci zabili 130 lidí. Na řadě míst metropole se uskuteční pietní akce, výstavy i koncerty. Hlavní státní ceremonie se zúčastní prezident Emmanuel Macron, který přes den navštíví všechna místa útoků, k nimž se přihlásila organizace Islámský stát (IS).
11:31Aktualizovánopřed 48 mminutami

Německá vláda se shodla na plošných odvodech i možné povinné službě

Německé vládní strany se dohodly na návrhu nové podoby vojenské služby. Odvody budou plošné, zákon stanoví i cíle počtů nových rekrutů. Pokud se jich nepodaří dosáhnout, budou moci poslanci Spolkového sněmu odhlasovat takzvanou „povinnou vojenskou službu z potřeby“. S odvoláním na své zdroje obeznámené s nočním jednáním koaličních stran to napsala agentura DPA.
09:57Aktualizovánopřed 54 mminutami

Europoslanci podpořili snížení emisí o 90 procent do roku 2040

Europoslanci podpořili klimatický cíl snížit emise o 90 procent do roku 2040 oproti roku 1990. Až pět procentních bodů čistých emisí by podle schváleného kompromisního návrhu mohlo pocházet z vysoce kvalitních mezinárodních uhlíkových kreditů od partnerských zemí.
11:19Aktualizovánopřed 55 mminutami

Trump podepsal obnovení financování vlády

Americký prezident Donald Trump ve středu večer místního času (v noci na čtvrtek SEČ) podepsal návrh zákona, který po bezmála 43 dnech plně obnovuje financování vládních úřadů. Návrh dříve schválila republikánská většina ve Sněmovně reprezentantů. Federální úřady již provoz obnovují, očekává se, že vládní služby budou znovu zprovozněny v nejbližších dnech.
01:04Aktualizovánopřed 2 hhodinami

Austrálie viní Čínu z množících se případů kyberútoků

Austrálie reaguje na množící se případy kybernetických útoků – tamní zpravodajské služby z nich otevřeně obvinily Čínu. Jejich ředitel uvedl, že špionáž, která se zaměřila na telekomunikační i energetické sítě, vodohospodářství a dopravu, Canberru stála v přepočtu přes 170 miliard korun. Peking veškerou zodpovědnost odmítá.
před 2 hhodinami

O dobytí Pokrovsku a obklíčení ukrajinských sil nemůže být řeč, tvrdí Syrskyj

O dobytí Pokrovsku ruskými jednotkami ani o obklíčení ukrajinských sil v tomto východoukrajinském městě nemůže být řeč, ujistil hlavní velitel ukrajinských ozbrojených sil Oleksandr Syrskyj po inspekci tohoto úseku fronty na východě Ukrajiny a poradě s veliteli. Na sociální síti uvedl, že boj pokračuje.
před 12 hhodinami

Polsko žádá o úplné vyjmutí z mechanismu migrační solidarity

Polsko požádalo Evropskou komisi o úplné vyjmutí z mechanismu solidarity v migračním paktu Evropské unie, a to kvůli tlaku na hranicích a přijetí uprchlíků z Ukrajiny, napsala ve středu agentura PAP s odvoláním na mluvčí polského ministerstva vnitra. O osvobození Česka od příspěvku do společného rozpočtu na řešení nelegální migrace požádal ve středu EK také český ministr vnitra v demisi Vít Rakušan (STAN).
před 12 hhodinami

CNN: Londýn přestal sdílet zpravodajské informace s USA kvůli útokům na lodě

Velká Británie podle stanice CNN přestala se Spojenými státy sdílet zpravodajské informace o lodích v Karibiku, které USA podezřívají z pašování drog. Opatření mělo začít platit před měsícem. Londýn podle zdrojů CNN krok odůvodnil mimo jiné tím, že americké útoky proti plavidlům považuje za nelegální. Tyto informace ve středu večer odmítl americký ministr zahraničí Marco Rubio.
včeraAktualizovánopřed 13 hhodinami
Načítání...