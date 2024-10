Florida uklízí spoušť po hurikánu, miliony lidí jsou bez proudu

Florida začíná s odstraňováním škod a obnovou infrastruktury poté, co se tímto americkým státem prohnal ničivý hurikán Milton. Řádění živlu si vyžádalo 16 obětí, počet mrtvých bude ale podle úřadů nejspíš ještě stoupat, protože záchranáři se dosud nedostali do všech zasažených oblastí. Miliony lidí také zůstávají bez elektrické energie.

Třeba farmáři Matthewu Schornerovi zdevastoval Milton velkou část jeho rodinného hospodářství. Muž přišel o sad i výrobní linku na zpracování citrusů. „Jediné, co stojí, je hlavní část restaurace, první patro balírny a stožár. Vlajka vlaje na půl žerdi jako připomínka toho, co bylo zničeno. Doufáme, že to obnovíme co nejrychleji,“ říká Američan.

Rizika přetrvávají

Začít by měly i práce na elektrickém vedení. Bez proudu zůstávají na Floridě miliony lidí a spadlé dráty ohrožují ty, kteří se vracejí do svých domovů. „Doufáme, že se vrátíme v neděli, ale bude to záležet na tom, kdy zase půjde elektřina. To asi může být až poté, co opadne voda,“ konstatovala evakuovaná obyvatelka zasažené oblasti Ashley Cabreraová.

Podle úřadů si lidé musí dávat pozor i nadále. „Pořád je venku hodně rizik. Ať jde o spadlé elektrické vedení, záplavy, oblasti, které pořád mohou řeky zatopit. Rádi bychom všechny vyzvali: zůstaňte v bezpečí,“ zdůraznil Keith Turi z Federální agentury pro krizové řízení.