Osočování a výčitky. Hurikán Milton zasáhl i do předvolebního boje

Následky a rozsah škod, které přinesl hurikán Milton na Floridu, ještě nejsou sečteny. Ale s blížícími se americkými prezidentskými volbami se z katastrofy stalo žhavé politické téma, které může mít dopad na rozhodování voličů. Totéž lze říct také o předcházející pohromě, kterou do širokého pásma na jihovýchodě USA přinesl před dvěma týdny hurikán Helene.

„Federální vláda na druhé straně neudělala to, co udělat měla. Zejména s ohledem na Severní Karolínu. Nechali ty lidi trpět. Nespravedlivě, nespravedlivě,“ prohlásil republikánský kandidát na prezidenta Donald Trump.

DeSantis odmítl jednat s Harrisovou

Před samotným úderem hurikánu Milton odmítal mluvit republikánský guvernér státu Florida Ron DeSantis s demokratickou kandidátkou a současnou viceprezidentkou pověřenou koordinací federální pomoci Kamalou Harrisovou, která toto gesto tvrdě kritizovala.

„Víte, krizové momenty, když už nic jiného, by měly být okamžikem, kdy každý, kdo se nazývá lídrem, řekne, že politika jde stranou, a postaví na první místo lidi. Právě oni teď zoufale potřebují podporu,“ nechala se slyšet Harrisová.

Amerikanistka Kateřina Březinová se domnívá, že se republikáni snaží dostat zpět do Bílého domu, takže udělají vše pro to, aby stávající administrativu vykreslili v co nejhorším světle.