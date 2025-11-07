Evropská komise pod tlakem z USA navrhuje pozastavit část zákonů o AI


před 20 mminutami|Zdroj: ČTK

Evropská komise navrhuje pozastavit část svých přelomových zákonů o umělé inteligenci (AI) pod silným tlakem velkých technologických firem a vlády USA, napsal v pátek list Financial Times (FT). Odvolává se přitom na své zdroje z Bruselu.

EU jedná s administrativou amerického prezidenta Donalda Trumpa o úpravách zákona o umělé inteligenci a dalších digitálních předpisů v rámci širšího procesu zjednodušování unijní legislativy, řekl listu Financial Times vysoký úředník EU.

Brusel se chystá zmírnit část svých digitálních pravidel, včetně zákona o umělé inteligenci, který vstoupil v platnost loni. Tento krok odráží snahu EU zvýšit konkurenceschopnost bloku vůči USA a Číně a snížit technologickou závislost na těchto státech.

Evropský blok čelil silnému tlaku ze strany americké vlády a velkých technologických společností, ale i evropských skupin, kvůli svému zákonu o umělé inteligenci, který je považován za jeden z nejpřísnějších na světě v rámci regulací této rychle se rozvíjející technologie.

„EU nesmí být Silicon Valley byrokracie.“ Část zemí EU žádá jednodušší regulace průmyslu
Pohled na výrobní linky německé automobilky Mercedes-Benz v německém Rastattu

Návrh přichází uprostřed širší debaty o tom, jak agresivně by měl blok prosazovat svá digitální pravidla tváří v tvář ostré reakci velkých amerických technologických společností podporovaných Trumpem.

Pravidla začnou mít dopad až v příštích letech

Ačkoli zákon vstoupil v platnost v srpnu 2024, mnoho z jeho ustanovení nabude účinnosti až v příštích letech. Většina ustanovení týkajících se vysoce rizikových systémů umělé inteligence, které mohou představovat vážná rizika pro zdraví, bezpečnost nebo základní práva občanů, má nabýt účinnosti v srpnu 2026.

EK v návrhu, do kterého nahlédl deník Financial Times, zvažuje, že společnostem porušujícím pravidla pro používání AI s nejvyšším rizikem poskytne roční odklad.

Prolomení šifrování by bylo virtuální apokalypsou. Na kvantové obraně pracuje i Česko
Kvantový počítač

Brusel také navrhuje odložit ukládání pokut za porušení nových pravidel transparentnosti AI do srpna 2027, aby „poskytl dostatečný čas na přizpůsobení se poskytovatelům a provozovatelům systémů AI“. Jakmile Komise návrh předloží, budou o něm jednat europoslanci a evropské země, jejichž souhlas bude zapotřebí.

V říjnu například prezidentka Googlu pro Evropu, Blízký východ a Afriku Debbie Weinsteinová vyzvala Evropskou unii, aby zjednodušila složité a protichůdné předpisy týkající se umělé inteligence a technologií. Připojila se tak k řadě dalších představitelů velkých společností z amerického Silicon Valley, kteří si stěžují na dopad pravidel na jejich schopnost podnikat v Unii.

Vzniká evropská konkurence Starlinku
Raketa United Launch Alliance Atlas V nesoucí satelity Kuiper společnosti Amazon

Výběr redakce

Babiš se schází s některými kandidáty na ministry

Babiš se schází s některými kandidáty na ministry

08:50AktualizovánoPrávě teď
Tajfun si ve Vietnamu vyžádal pět životů, na Filipínách už 188

Tajfun si ve Vietnamu vyžádal pět životů, na Filipínách už 188

08:54Aktualizovánopřed 27 mminutami
Po kontaktu s balíčkem na základně u Washingtonu onemocnělo několik lidí

Po kontaktu s balíčkem na základně u Washingtonu onemocnělo několik lidí

před 1 hhodinou
Ukrajinští uprchlíci se v Německu dobře integrují, zaplňují i nedostatkové profese

Ukrajinští uprchlíci se v Německu dobře integrují, zaplňují i nedostatkové profese

před 4 hhodinami
Milice na „náměstí smrti“ střílely děti, popsali Fášir přeživší

Milice na „náměstí smrti“ střílely děti, popsali Fášir přeživší

před 4 hhodinami
Od ledna se mění zbraňové předpisy, zájem o zbrojní průkazy je enormní

Od ledna se mění zbraňové předpisy, zájem o zbrojní průkazy je enormní

před 5 hhodinami
Na letišti v Hradci Králové stojí osm let ruské letadlo. Nikdo o něj nestojí

Na letišti v Hradci Králové stojí osm let ruské letadlo. Nikdo o něj nestojí

před 5 hhodinami
Kazachstán se připojí k Abrahámovským dohodám, oznámil Trump

Kazachstán se připojí k Abrahámovským dohodám, oznámil Trump

před 6 hhodinami

Aktuálně z rubriky Svět

Evropská komise pod tlakem z USA navrhuje pozastavit část zákonů o AI

Evropská komise navrhuje pozastavit část svých přelomových zákonů o umělé inteligenci (AI) pod silným tlakem velkých technologických firem a vlády USA, napsal v pátek list Financial Times (FT). Odvolává se přitom na své zdroje z Bruselu.
před 20 mminutami

Tajfun si ve Vietnamu vyžádal pět životů, na Filipínách už 188

Pět mrtvých si zatím ve Vietnamu vyžádal tajfun Kalmaegi, který stomilionovou zemi zasáhl ve čtvrtek, píše agentura AFP. Na Filipínách počet obětí živlu stoupl na 188, dodala.
08:54Aktualizovánopřed 27 mminutami

Drony uzavřely letiště v belgickém Lutychu

Letiště v belgickém Lutychu dočasně přerušilo provoz kvůli zpozorovaným dronům. Je to tento týden už druhý podobný incident. Informovala o tom agentura Belga s odvoláním na společnost Skeyes, která zajišťuje v zemi letový provoz.
před 1 hhodinou

Po kontaktu s balíčkem na základně u Washingtonu onemocnělo několik lidí

Na americkou vojenskou základnu v Marylandu byl doručen balíček, který obsahoval bílý prášek. Po jeho otevření se udělalo několika lidem nevolno a někteří z nich museli být převezeni do nemocnice, informovala v pátek na svém webu stanice CNN.
před 1 hhodinou

Ukrajinští uprchlíci se v Německu dobře integrují, zaplňují i nedostatkové profese

Uprchlíci, kteří přišli z Ukrajiny do Německa, jsou podle Spolkového institutu pro výzkum obyvatel nadprůměrně kvalifikovaní a ve stále větších počtech rychleji nachází zaměstnání. Problémem však zůstává zdlouhavé uznávání diplomů. Mezi běženci je přitom mnoho lékařek i techniků, kterých je v Německu nedostatek. Ukrajinců žije ve spolkové republice nejvíce v EU, celkem 1,3 milionu. Nově příchozích výrazně přibylo poté, co Kyjev v srpnu povolil vycestovat ze země mladým mužům mezi 18 a 22 lety. Nárůst však přichází v době, kdy vláda plánuje omezit podporu.
před 4 hhodinami

Milice na „náměstí smrti“ střílely děti, popsali Fášir přeživší

Jednotky rychlé podpory (RSF) po vpádu do súdánského Fáširu oddělovaly ženy od mužů, které pak na „náměstí smrti“ hromadně povraždily včetně malých dětí. Kdo neměl na výkupné, byl zabit. Tak popisují pád města svědci, kterým se po několika dnech o hladu podařilo dostat do bezpečí. Zvěrstva připomínají genocidu v Dárfúru před více než dvěma dekádami, za níž stály milice Džandžavíd. Právě z nich později vzešly RSF.
před 4 hhodinami

Kazachstán se připojí k Abrahámovským dohodám, oznámil Trump

Převážně muslimský Kazachstán se připojí k Abrahámovským dohodám o normalizaci vztahů s Izraelem, oznámil v noci na pátek SEČ americký prezident Donald Trump. Kazašský prezident Kasym-Žomart Tokajev, jenž je v současné době na návštěvě Bílého domu, už si telefonoval s izraelským premiérem Benjaminem Netanjahuem, dodal Trump na sociální síti a jejich hovor označil za skvělý.
před 6 hhodinami

Mezinárodní síly budou v Gaze velmi brzy, řekl Trump

Mezinárodní síly budou v Pásmu Gazy v rámci mírového plánu nasazeny velmi brzy, řekl v noci na pátek americký prezident Donald Trump. Prohlásil také, že Írán žádá o zrušení amerických sankcí a že on je v této věci otevřen diskusi. Informovaly o tom agentury Reuters a AFP.
před 7 hhodinami
Načítání...