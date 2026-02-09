Evropská komise obvinila Metu z blokování konkurence na WhatsAppu


9. 2. 2026Aktualizovánopřed 33 mminutami|Zdroj: ČTK

Evropská komise (EK) obvinila americkou technologickou společnost Meta Platforms z porušení pravidel hospodářské soutěže. Zdůvodnila to blokováním konkurence v oblasti umělé inteligence (AI) na platformě pro zasílání zpráv WhatsApp. Meta jako vlastník WhatsAppu umožnila od 15. ledna využívat na této platformě jen svého asistenta Meta AI, čímž omezila přístup konkurentů k trhu, uvedla EK.

Komise zaslala Metě oficiální oznámení, že firma porušila pravidla bloku, a dala jí možnost se k obviněním vyjádřit. Hodlá vůči firmě přijmout předběžná opatření, která by zabránila tomu, že kroky Mety způsobí vážnou a nenapravitelnou újmu na trhu. Konečné rozhodnutí bude záviset na odpovědi Mety.

Mluvčí společnosti Meta Platforms v reakci na obvinění uvedl, že k zásahu neexistuje důvod. Uživatelé mají řadu možností využívat AI prostřednictvím aplikací, operačních systémů, zařízení, webů či partnerských řešení. „Komise nesprávně předpokládá, že WhatsApp Business API je klíčovým kanálem pro šíření chatbotů,“ napsal mluvčí v e-mailu agentuře Reuters.

EK se koncem ledna rozhodla zařadit komunikační službu WhatsApp mezi velké internetové platformy, které podléhají přísnější regulaci podle unijního nařízení o digitálních službách (DSA). Přísnější regulace se však nebude týkat soukromé komunikace prostřednictvím WhatsApp. Komise zdůvodnila své rozhodnutí tím, že funkce WhatsApp Channels, která umožňuje sdílet informace se širokým publikem, už překonala v EU limit 45 milionů uživatelů.

Společnost Meta Platforms provozuje kromě komunikační služby WhatsApp také například populární sociální sítě Facebook a Instagram.

