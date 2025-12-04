Evropská komise vyšetřuje Metu kvůli integraci AI do WhatsAppu

Důležité
Proti společnosti Meta Platforms bylo zahájeno antimonopolní vyšetřování, a to kvůli zavedení funkcí umělé inteligence (AI) do komunikační aplikace WhatsApp a možnému omezování konkurence. Komise to oznámila v tiskové zprávě, a potvrdila tak informace britského listu Financial Times.

Komise, která na unijním trhu mimo jiné plní funkci společného antimonopolního orgánu, se zajímá o nová pravidla používání AI oznámená v říjnu. Podle nich jiní poskytovatelé služeb AI nebudou od příštího roku moci oslovovat uživatele přes službu WhatsApp Business.

Podle komise tak hrozí, že Meta omezí konkurenci pro vlastní službu Meta AI, kterou integrovala jako jednu z funkcí do této aplikace.

Funkce Meta AI v březnu zavedla asistenta AI jako jeden z kontaktů uživatele v chatovací aplikaci. Vyšetřování podle dřívějších informací Financial times Brusel nepovede podle nového nařízení o digitálních trzích (DMA), ale podle starší antimonopolní legislativy.

Vyšetřování se týká celého Evropského hospodářského prostoru s výjimkou Itálie, aby se Brusel vyhnul zdvojení vyšetřování. Italské antimonopolní orgány už totiž Metu vyšetřují kvůli obvinění, že využila dominantního postavení na trhu k integraci AI do aplikace bez souhlasu uživatelů.

„Nedávná aktualizace nemá vliv na desítky tisíc podniků, které poskytují zákaznickou podporu a zasílají relevantní aktualizace, ani na podniky, které používají asistenta AI podle svého výběru k chatování se svými zákazníky,“ uvedla Meta.

Společnost Meta vedle komunikační platformy WhatsApp také provozuje například sociální sítě Facebook a Instagram. Firma začala do umělé inteligence investovat v roce 2013, kdy vytvořila divizi Facebook Artificial Intelligence Research (FAIR). Ta je nyní součástí divize Superintelligence Labs.

V červnu Meta oznámila investici v objemu patnáct miliard dolarů do start-upu ScaleAI a zároveň najala jeho generálního ředitele Alexandra Wanga, aby vedl nový tým pro vývoj obecné AI. Obecná AI označuje teoretický koncept umělé inteligence, která má za cíl replikovat kognitivní schopnosti člověka. Umělá superinteligence by potom hypoteticky intelektuálním rozsahem překonávala lidskou inteligenci, včetně těch nejnadanějších jedinců.

Načítání...