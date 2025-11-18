Meta vyhrála soudní spor o převzetí služeb Instagram a WhatsApp


Společnost Meta Platforms vyhrála ostře sledovaný spor o akvizici sítě pro sdílení fotografií Instagram a komunikační aplikace WhatsApp. Podle amerického soudu firma jejich převzetím neporušila antimonopolní zákon, protože si tak nemonopolizovala trh sociálních sítí. Informuje o tom agentura Reuters.

Žalobu na Metu podala před pěti lety americká Federální obchodní komise (FTC). FTC argumentovala, že Meta, tehdy známá jako Facebook, koupila tyto dvě společnosti v letech 2012 a 2014 proto, aby s nimi nemusela soutěžit.

Komise se snažila Metu přimět k restrukturalizaci nebo k prodeji Instagramu a WhatsAppu. FTC tvrdila, že Meta akvizice provedla s cílem posílit svůj monopol na části trhu sociálních sítí, která se zaměřuje na propojení přátel a rodiny. Podle soudu se jí ale takový záměr nepodařilo prokázat.

„Ať už Meta v minulosti měla monopolní postavení, nebo ne, agentura musí prokázat, že takové postavení má i nyní. Verdikt soudu stanoví, že FTC tak neučinila,“ uvedl washingtonský okresní soudce James Boasberg.

Výrok soudu je velkou porážkou pro americkou federální vládu, píše server CNBC. Ta zahájila širší antimonopolní řízení proti velkým technologickým společnostem v čase prvního prezidentského období Donalda Trumpa. Samostatné řízení vede proti Amazonu a žaloby podala i na Google a Apple.

Meta vyhrála soudní spor o převzetí služeb Instagram a WhatsApp

Meta vyhrála soudní spor o převzetí služeb Instagram a WhatsApp

