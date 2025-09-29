Hlučné benzinové foukače a vysavače listí se stanou ve švýcarském Curychu minulostí. Více než 61 procent občanů hlasovalo v nedělním referendu pro jejich zákaz. Informovala o tom německá veřejnoprávní stanice Deutsche Welle.
Curych si odhlasoval zákaz benzinových foukačů listí
Obyvatelé Curychu se celkově rozhodli používání foukačů a vysavačů listí výrazně omezit, aby se snížil hluk a znečištění prachem. Foukače a vysavače listí poháněné benzinem pak budou v Curychu, nejlidnatějším městě Švýcarska, zakázány úplně.
K odstraňování nečistot a odpadků budou používány jen elektrické přístroje. To bude možné pouze od října do prosince, tedy tři měsíce v roce, uvedla Deutsche Welle. Podle úřadů bude k použití nutné zvláštní povolení, které se bude udělovat pouze za výjimečných okolností.
Příznivci omezení si stěžovali, že foukače a vysavače listí jsou hlučné a rozptylují jemný prach, což způsobuje hlukové i vzduchové znečištění. Tvrdí také, že tato zařízení jsou škodlivá pro mikroorganismy, jako jsou bakterie, a doporučují k odstraňování listí a odpadků používat hrábě.
Odpůrci zákazu naopak podle Deutsche Welle tvrdili, že navrhovaný zákaz by mnoha lidem zbytečně zkomplikoval život. Domnívali se, že hlasování bylo „projevem nesmyslné a antisociální kultury zákazů“.