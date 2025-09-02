Civilní obrana ovládaná teroristickým hnutím Hamás tvrdí, že izraelské vzdušné údery na město Gaza v noci na úterý zabily třináct lidí. Izraelské bojové letouny při prvním útoku zasáhly horní patro obytné budovy v jihozápadní části města, o život přišlo deset lidí, na západě Gazy izraelské helikoptéry rovněž zaútočily na byt, zahynuli tři lidé a několik dalších utrpělo zranění, píše agentura AFP s odvoláním na mluvčího civilní obrany v Gaze Mahmúda Basala.
Civilní obrana hlásí po izraelských úderech na město Gaza třináct mrtvých
AFP dále informuje o tom, že izraelská armáda se chystá dobýt Gazu a v posledních dnech zesílila bombardování oblasti. Nyní plánuje začít povolávat 60 tisíc rezervistů. Záložníci budou nasazeni po celém území židovského státu v době, kdy armáda vysílá další vojáky a příslušníky aktivních záloh právě do Pásma Gazy.
Ve městě Gaza a jeho okolí podle odhadů pobývá kolem milionu lidí, tedy zhruba polovina populace Pásma. Několik tisíc z nich už v obavách z dalších izraelských útoků odešlo hledat přístřeší jinde.
Experti OSN na globální potravinovou bezpečnost v governorátu města Gaza v srpnu vyhlásili hladomor, který byl způsobený boji i blokádou dodávek humanitární pomoci a umocněný rozsáhlým vysídlováním obyvatelstva a zhroucením produkce potravin v regionu.
Mezinárodní sdružení expertů zabývajících se studiem genocidy (IAGS) přijalo rezoluci, podle které kroky Jeruzaléma v Pásmu Gazy naplňují právní definici genocidy stanovenou OSN, informovala v pondělí světová média.
Odborníci z IAGS se nechali slyšet, že ačkoliv útok hnutí Hamás ze 7. října 2023, při němž ozbrojenci Hamásu a jeho spojenců na jihu Izraele zabili na 1200 lidí a dalších 251 unesli jako rukojmí, je rovněž zločinem, židovský stát svou ofenzivou necílí pouze na palestinské teroristické hnutí, ale na celou populaci Pásma Gazy.
Izrael od začátku své ofenzivy v Pásmu Gazy podle údajů místního ministerstva zdravotnictví ovládaného Hamásem zabil nejméně 63 557 Palestinců, většinou civilistů. OSN údaje považuje za spolehlivé, píše agentura AFP.
