Čína poprvé narušila japonský vzdušný prostor, úmysl Peking odmítá

Tokio si následně předvolalo zástupce čínské ambasády a důrazně protestovalo. Analytici mezitím spekulují, co mohlo Čínu k tomuto kroku vést – od možnosti, že šlo o pouhou chybu pilota, až po snahu o to vyslat Japonsku vzkaz. Jen od dubna do června startovaly japonské stíhačky k blížícím se čínským letounům víc než stokrát.

Podle mluvčího japonské vlády jsou však čínské vojenské aktivity v blízkosti ostrovní země v posledních letech stále častější. „Budeme jim dál věnovat pozornost a na jakékoli narušení našeho vzdušného prostoru budeme plně připraveni,“ ujistil Hajaši.

Peking úmysl odmítá

Přímým provokacím Japonska se Čína v minulosti vyhýbala. Vztahy se sousedem přes moře se i přes spory snažila udržovat stabilní. Země totiž spojují ekonomické zájmy. Japonsko je pro Čínu největším zdrojem moderních technologií a investic, Čína pro Japonsko zase největším obchodním partnerem. Reakce Pekingu na včerejší incident je tak zdrženlivá. Událost – jak tvrdí – prošetřuje.