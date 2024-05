Český lékař získal in memoriam v Izraeli cenu pro zachránce Židů

Český lékař Alexandr Herman dostal tento týden v Jeruzalémě in memoriam cenu pro židovské zachránce životů, která je obdobou titulu „Spravedlivý mezi národy“. Herman v dubnu 1945 v koncentračním táboře Taucha poblíž Lipska riskoval vlastní život, aby ochránil 140 nemocných spoluvězňů. Cenu za něj převzal jeho vnuk Martin Diviš.

Silný příběh z rodinné historie spojil Diviše s historikem Jo'elem Ja'arim. „Pan profesor Ja'ari nás kontaktoval, že objevil příběh Alexandra Hermana, mého dědy, o kterém jsme věděli, že byl lékař, vězeňský lékař, byl v Osvětimi a byl v koncentračním táboře Taucha, ale nevěděli jsme o celém příběhu, kdy zachránil více než sto židovských pacientů,“ říká Diviš.

Během chaosu, který vypukl ke konci druhé světové války, se Herman a Bela Hazanová v koncentračním táboře Taucha starali o 140 nemocných spoluvězňů a skrývali je před zabijáckými komandy SS, která táhla krajinou. „Vyvedli nemocné vězně, oblékli je, odvedli je do vedlejšího lesa, který byl hned za plotem koncentráku, ukryli je tam v kráterech po bombardování a zakryli je listy,“ popisuje Ja'ari, který je synem Bely Hazanové.

V noci je pak bezpečně převedli skrz frontu k Američanům. Herman o tom, co prožil za války, příliš nehovořil. „Babička o tom mluvila víc, protože měla podobný osud. Ale on si to uzavřel v sobě a nikdy nechtěl být jakýmkoliv hrdinou,“ prohlásil Diviš.

Teď za něj jeho vnuk převzal ocenění udělované Židům, kteří za války zachránili své souvěrce. „Síla toho místa a síla toho příběhu, který možná v Izraeli vyznívá daleko víc než u nás, je něco, co se mě obrovsky dotklo. Jsem samozřejmě hrdý na to, co udělal,“ konstatoval Diviš.