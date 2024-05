České firmy obchodují s Ukrajinou. Dodávají například lékařské vybavení

České firmy mají čím dál větší zájem o ukrajinský trh. Jejich vývoz tam za poslední dva roky stoupl o 17 procent. Do čísla se přitom nezapočítávají zbraně nebo munice. Přibývá ale projektů na pomoc i pro obnovu válkou poničené země, jedná se například o lékařské vybavení.

Kromě čtyř ambulancí pak českými přístroji vybavili i další místnost pro akutní případy. „Cokoliv co nám dovezou – budeme za to rádi. Protože nám nic nezbylo,“ řekla ředitelka Městské charkovské polikliniky č. 10 Taťána Lysenková.

„Zde už následně vidíme hotový přístroj, který je potom ještě znovu zkontrolován, expedován do našich skladů, kde spolu s dalšími dvaceti českými výrobci realizujeme kompletní sestavy,“ ukázal jednatel společnosti Comedeq Jan Horák na vznikající výrobek.

„Toto je konkrétně řídicí deska tohoto lékařského přístroje,“ popsal Roman Plavec, obchodní a marketingový ředitel společnosti ZAT, co právě v jejich firmě vzniká. Podle jeho slov je schopná vyprodukovat stovky přístrojů denně.

Kvůli útokům ruské armády na ukrajinskou energetickou infrastrukturu potřebují nejen nemocnice náhradní zdroje energie. Ty obstarává i další česká firma – do země už dodala kogenerační jednotky zhruba za čtvrt miliardy korun.

Český průmysl na Ukrajině

I díky těmto dodávkám tak za poslední dva roky stoupl vývoz zboží na Ukrajinu o šest miliard korun, což je nárůst asi o 17 procent.

„Vychází to nejvíce z toho, co je na Ukrajině postiženo. Je to samozřejmě oblast energetiky, dopravní infrastruktury, ale také zdravotnictví a zemědělství,“ přiblížil prezident Hospodářské komory Zdeněk Zajíček.

„Čeští exportéři jsou připravení jezdit tam, kam se spoustu těch západních bojí. Tím hlavním důvodem je obrovská obchodní příležitost, která se teď rozvíjí, je v počátcích a samozřejmě až po skončení bojů se plně rozvine,“ prohlásil vládní zmocněnec pro rekonstrukci Ukrajiny Tomáš Kopečný.

Zatím Česko na Ukrajině realizuje spíš menší projekty. Svým významem je ale tato spolupráce pro Ukrajinu někdy doslova životně důležitá.