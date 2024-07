Češi pomáhali Ukrajincům s průzkumem dřevěných kostelů

Na Zakarpatí je podle odborníků zhruba stovka takovýchto dřevěných kostelíků. V některých případech to měli čeští výzkumníci jednoduché. To jim stačilo dorazit například do centra Užhorodu do skanzenu. Jindy museli ale za kostely vyrazit až daleko do hor.

Údaje českých výzkumníků mohou Ukrajinci využít například při rekonstrukci svých cenných historických památek, které v době války strádají taky kvůli nedostatku financí. „Nejdůležitější je, aby si společnost, obyvatelé tohoto kraje pamatovali, že je důležité tyto církve zachovat,“ uvádí Bylanyč.