Čečensko zakázalo mužské prvky v ženské módě

Čečensko zakázalo ženské oblečení s „mužskými prvky“ s odvoláním na tamní tradice. Zákaz následuje těsně po dalším omezení, které ženám zakazuje vycházet ven bez šátku na hlavě. Pozorovatelé spojují tato opatření s politickou kontrolou pod režimem čečenského vůdce Ramzana Kadyrova. Kritici tvrdí, že jde primárně o kontrolu, ne o tradici, místo toho volají po intenzivnějším prosazování práv žen, píše Rádio Svobodná Evropa s odvoláním na pobočku pro severní Kavkaz.
Podle čečenského ministerstva kultury je módním návrhářům zakázáno používat určité styly, které „jsou v rozporu s tradičními zvyky a kulturními hodnotami“. Úřady konkrétně zmínily gazyry – na hrudníku umístěné kapsy na náboje, které jsou našity na tradiční čerkesce, vlněném kabátě s vysokým límcem.
„Vojáci je používali k ukládání střelného prachu. Postupem času se staly symbolem odvahy, cti a ochranného ducha. Používání těchto prvků v ženském oděvu je vnímáno jako porušení mužské symboliky a narušení staletých tradic,“ tvrdí čečenské ministerstvo.
Za poslední měsíc jde již o druhé omezení týkající se vzhledu žen, které čečenské úřady zavedly. Na konci října bylo ženám zakázáno vycházet ven bez šátku na hlavě. Žena přistižená bez šátku na hlavě bude podle Amira Sugaipova, poradce vůdce Čečenska Ramzana Kadyrova, podrobena „vysvětlujícím rozhovorům“. Nikáby, muslimské pokrývky hlavy s otvorem pro oči, jsou rovněž zakázány, píše Rádio Svobodná Evropa.
Neřešte módu, zastavte vraždění žen
Politologové, historici a obhájci ženských práv kritizovali oficiální stanovisko, že tato omezení odrážejí čečenskou kulturu. Krizová skupina Marem, která se zasazuje o práva žen na severním Kavkaze, uvedla, že ji „nijak nepřekvapilo“, že „muži z ministerstva kultury se rozhodli kritizovat ženskou módu. Rádi bychom viděli, aby se úředníci zasazovali o jiné symboly odvahy a důstojnosti – jako je konec vraždění žen a odmítání násilí proti ženám“.
Podle politologa Ruslana Aisina je situace srovnatelná s tou v totalitní Severní Koreji, kde jsou také regulovány oděvy a dokonce i účesy, které mohou lidé nosit. Totalitní režim vyžaduje absolutní ideologickou loajalitu, „aby nedocházelo k žádným odchylkám“, řekl. Totéž se děje v Čečensku, dodává, a nemá to nic společného s tradicemi, ale spíše s testováním loajality obyvatelstva.
„Vše, co stát dělá v oblasti kultury, je vždy jen naoko a vždy směřuje ke kontrole. Nejprve je tu oficiální kultura a pak lidová kultura. Často se střetávají. Pokud vezmete čečenské tradice, žádný diktátor neexistuje,“ dodává politolog Aisin.
Politika a její vliv na módu
Ramzan Kadyrov je již dlouho známý tím, že dosazuje členy své rodiny do vlivných vládních funkcí. Má také na zřeteli své případné nástupnictví. „V Čečensku probíhá přechod moci od samotného Kadyrova k jeho rodině. To vyžaduje určité změny a politické kroky. V zásadě je třeba rozdělit moc mezi jeho dceru, syna, vnoučata, zetě, švagra a tak dále,“ tvrdí Aisin.
Isa Ibragimov, příbuzný Kadyrova, vede ministerstvo kultury, které oznámilo nejnovější zákaz. Kadyrovova dcera Aišat Kadyrovová zastávala tuto funkci v letech 2021 až 2023, než se stala místopředsedkyní vlády pro sociální věci, uvádí Rádio Svobodná Evropa.
Mezi její obchodní zájmy patří její nejznámější podnik, módní dům Firdaws. Kadyrovová i Firdaws jsou předmětem sankcí Evropské unie a Spojených států.
Nyní, když již nemůže podnikat v zahraničí v západních zemích, se kolekce Firdaws staly ještě konzervativnějšími. Dle politologa Aisina by Kadyrovová mohla být příjemcem výhod plynoucích z omezení oděvů pro čečenské ženy.
Ženy trnem v oku čečenské mužnosti
Zakladatelka krizové skupiny Marem Svetlana Anochinová uvedla, že používání „tradic“ jako důvodu pro zákazy je na severním Kavkaze dlouhodobým trendem. „Muži vždy vnímali různé ‚porušování hranic‘ ze strany žen jako zásah do svých privilegií a své ‚mužnosti‘,“ konstatovala.
Samotný akt, kdy Kadyrov takový zákaz vydal, je v rozporu s čečenskou tradicí, vysvětlila Anochinová. „Podle tradice nemůže cizinec dávat příkazy ženě – musí se obracet na muže v její rodině. Ale Kadyrov se zjevně považuje za ‚otce národa‘ a podle toho jedná: dovoluje, aby byly ženy trestány, veřejně pokárány, aby jim bylo zakázáno nosit určité oděvy, a vetuje jejich oblečení,“ dodala.
Fatima Gazievová z belgické organizace PeaceWomen Across the Globe sdělila, že čečenské úřady využívají tato omezení nejen k posílení kontroly, ale také k prokázání své loajality a schopnosti „udržovat pořádek“ vůči Kremlu, uvádí Rádio Svobodná Evropa.
„Mluvíme o respektování důstojnosti žen, která vždy byla součástí skutečných, nikoli politicky zneužívaných čečenských hodnot. Jinými slovy, pokud úřady skutečně chtějí dodržovat tradice, měly by ženy chránit, ne je kontrolovat,“ zdůraznila Gazievová.