Putin v Čečensku udržuje křehké vztahy

Autoritářský vládce Kremlu v posledních letech na cesty po Ruské federaci vyráží jen vzácně, zvlášť po zahájení otevřené invaze na Ukrajinu. Je to tak už třináct let, co Putin do Čečenska naposledy dorazil, v té době jako premiér. Bylo to čtyři roky poté, co do čela autonomní republiky dosadil Kadyrova. Ten dál zůstává vděčným vazalem a dodavatelem frontových bojovníků.

„Putin chtěl ukázat, že ve chvílích, které západní média ukazují jako velmi těžké, kdy Ukrajinci zabírají další a další obce v Kurské oblasti, tak on to tak vážně nevidí a stará se o své regiony,“ přiblížila redaktorka Deníku N Petra Procházková. Podle ní se Putin nyní zajímá o regiony, kde žijí národnostní menšiny, se kterými měli v minulosti Rusové problémy.

Podle ní ruské vedení nemůže nutit obyvatele Čečenska nebo Dagestánu, aby bojovali ve válce, protože k Rusku necítí vlasteneckou povinnost. Jejich vztah je založený na vzájemné výhodnosti. „Jedni potřebují druhé,“ míní Procházková.

Čečenci na Ukrajině

„Vím, že máte hodně problémů, otázek, které musíte sám řešit, včetně těch kolem naší republiky,“ prohlásil Kadyrov při Putinově návštěvě. Možná se jednalo o narážku na to, že kadyrovci ve válce nemusejí mít vždy skvělé výsledky. Při průlomu ukrajinské armády do ruské Kurské a Bělgorodské oblasti ohlásil Kyjev hromadné zajetí čečenských bojovníků včetně těch z údajně elitní jednotky Achmat.