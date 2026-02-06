Část amerických senátorů zvažuje kvůli sporu neúčast na mnichovské konferenci

Někteří američtí republikánští senátoři uvažují, že letos nepojedou na bezpečnostní konferenci v Mnichově, která začíná příští týden. Mohou za to spory o financování ministerstva pro vnitřní bezpečnost, napsal server Politico. Podle něj mezi senátory, kteří zvažují, že se do Evropy nevydají, je i vlivný republikán Lindsey Graham.
Ministerstvu hrozí, že zůstane bez fondů od konce příštího týdne, pokud se na rozpočtu nedohodnou demokrati a republikáni. Demokraté ve středu zveřejnili řadu požadavků, kterými podmiňují podporu rozpočtu. Mezi nimi je, aby agenti podléhající orgánům ministerstva včetně Úřadu pro imigraci a cla (ICE) nechodili maskovaní a byli lépe identifikovatelní, či aby federální úřady více spolupracovaly s orgány na úrovní států.
Lídr republikánů v Senátu John Thune podle agentury AP označil požadavky za „nerealistické“. Bílý dům připustil, že o některých požadavcích by se mohla vést diskuze.
Graham podle serveru Politico uvedl, že do Mnichova neodletí, pokud se nepodaří dojednat dohodu mezi republikány a demokraty o financování ministerstva. Obdobně se vyjádřil i republikánský senátor Thom Tillis, který patří jako Graham k pravidelným účastníkům konference. Další republikánský senátor Roger Wicker řekl, že na konferenci letos pojede a nezmínil, že by cestu vynechal kvůli rozpočtovým sporů.
Spory o rozpočet ministerstva pro vnitřní bezpečnost zesílily po lednových zásazích federálních agentů, kteří zastřelili dva americké občany v Minneapolisu. Demokraté tím odůvodňují své požadavky na změny v působení agentů, kteří podléhají ministerstvu.
Bezpečnostní konference v Mnichově je významnou globální diplomatickou akcí, která se koná ve spolkové zemi Bavorsko. Letos se uskuteční od 13. do 15. února.