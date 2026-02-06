Část amerických senátorů zvažuje kvůli sporu neúčast na mnichovské konferenci


před 1 hhodinou|Zdroj: ČTK

Někteří američtí republikánští senátoři uvažují, že letos nepojedou na bezpečnostní konferenci v Mnichově, která začíná příští týden. Mohou za to spory o financování ministerstva pro vnitřní bezpečnost, napsal server Politico. Podle něj mezi senátory, kteří zvažují, že se do Evropy nevydají, je i vlivný republikán Lindsey Graham.

Ministerstvu hrozí, že zůstane bez fondů od konce příštího týdne, pokud se na rozpočtu nedohodnou demokrati a republikáni. Demokraté ve středu zveřejnili řadu požadavků, kterými podmiňují podporu rozpočtu. Mezi nimi je, aby agenti podléhající orgánům ministerstva včetně Úřadu pro imigraci a cla (ICE) nechodili maskovaní a byli lépe identifikovatelní, či aby federální úřady více spolupracovaly s orgány na úrovní států.

Lídr republikánů v Senátu John Thune podle agentury AP označil požadavky za „nerealistické“. Bílý dům připustil, že o některých požadavcích by se mohla vést diskuze.

Na rozpoznání obličeje stačí agentům ICE aplikace v mobilu
Agent ICE nahrává na telefon osobu, která zaznamenávala dění u imigračního soudu v New Yorku, 26. srpna 2025

Graham podle serveru Politico uvedl, že do Mnichova neodletí, pokud se nepodaří dojednat dohodu mezi republikány a demokraty o financování ministerstva. Obdobně se vyjádřil i republikánský senátor Thom Tillis, který patří jako Graham k pravidelným účastníkům konference. Další republikánský senátor Roger Wicker řekl, že na konferenci letos pojede a nezmínil, že by cestu vynechal kvůli rozpočtovým sporů.

Spory o rozpočet ministerstva pro vnitřní bezpečnost zesílily po lednových zásazích federálních agentů, kteří zastřelili dva americké občany v Minneapolisu. Demokraté tím odůvodňují své požadavky na změny v působení agentů, kteří podléhají ministerstvu.

Agenti ICE v Minneapolisu okamžitě dostanou tělesné kamery, uvedla Noemová
Demonstrující proti postupu ICE v Minneapolisu

Bezpečnostní konference v Mnichově je významnou globální diplomatickou akcí, která se koná ve spolkové zemi Bavorsko. Letos se uskuteční od 13. do 15. února.

Svět nesmí spadnout do pasti appeasementu, varoval šéf mnichovské konference
Šéf Mnichovské bezpečnostní konference Christoph Heusgen

