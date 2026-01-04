Britské a francouzské síly zaútočily na sklad zbraní Islámského státu v Sýrii


před 1 hhodinou|Zdroj: ČTK

Britské a francouzské síly provedly v sobotu večer společný letecký úder na podezřelé podzemní skladiště zbraní, které dříve v Sýrii používala teroristická organizace Islámský stát (IS), oznámilo britské ministerstvo obrany. Informovala o tom agentura Reuters.

Letouny zasáhly několik přístupových tunelů do zařízení, uvedlo britské ministerstvo obrany v prohlášení a dodalo, že první indicie naznačují, že cíl byl úspěšně zasažen. Británie také tvrdí, že před útokem byla oblast „bez jakéhokoli civilního osídlení“, a že všechny její letouny se bezpečně vrátily.

Západní letouny monitorují situaci pravidelně, aby zabránily opětovnému vzestupu islamistické organizace, která do roku 2019 ovládala rozsáhlá území Sýrie a Iráku. Podle zpravodajských informací britského ministerstva se podzemní zařízení, které bylo pravděpodobně používáno k ukládání zbraní a výbušnin, nacházelo v horách severně od Palmýry.

Islámský stát v letech 2014 až 2019 ovládal rozsáhlá území Sýrie a Iráku s asi deseti miliony obyvateli. I po územní porážce však má v obou zemích dodnes buňky, které tam útočí.

  • Islámský stát (IS) je radikální islamistická sunnitská teroristická organizace původem z Iráku. Původně se jednalo o iráckou odnož teroristické sítě al-Káida, které ale IS odmítl poslušnost. Označení organizace se vyvíjelo – Islámský stát Iráku a Levanty je spojený se zkratkou ISIL, byla ale označována také jako samozvaný Islámský stát Iráku a Sýrie (ISIS). Skupina měla také arabský akronym Daeš.
  • V roce 2014 skupina vyhlásila na dobytých územích Sýrie a Iráku samozvaný státní útvar. Měl podobu chalífátu, který si nárokoval náboženskou autoritu nad všemi muslimy.
  • Během následujících pěti let se IS podařilo přilákat tisíce budoucích džihádistů z celého světa k tomu, co sliboval jako utopický islámský chalífát. Realitou byl však život podřízený přísné verzi islámského práva šaría a ovládaný extrémním násilím. Správa vynášela kruté tresty a vraždila, výjimkou nebyly uřezané hlavy v ulicích měst. Na poslušnost neustále dohlížela mravnostní policie.
  • Koalice pod vedením USA čítající více než 70 zemí nakonec v roce 2019 vyhnala IS z jeho posledního útočiště v Baghúzu na východě Sýrie. Po porážce se zbývající příslušníci IS stáhli do ústraní, zbytek vedení přebývá převážně v Sýrii. IS ale rozšířil své působení po celém světě, kde podniká teroristické útoky. Fyzický chalífát už sice neexistuje, ale radikální islamistická ideologie se šíří dál napříč kontinenty.

Zdroj: BBC

Před rokem padl v Sýrii režim dlouholetého autoritářského prezidenta Bašára Asada, když povstalci z islamistického uskupení Haját Tahrír aš-Šám (HTS) zahájili proti vládním vojskům překvapivou a rychlou ofenzivu. Novým prezidentem se stal vůdce povstalců Ahmad Šará.

„Chameleon“ Šará čistí Sýrii od asadovské korupce a sní o jednotě
Dočasný syrský prezident Ahmad Šará

USA se dle Trumpa ve Venezuele zapojí do vládnutí i ropného průmyslu

USA se dle Trumpa ve Venezuele zapojí do vládnutí i ropného průmyslu

včeraAktualizovánopřed 5 hhodinami
Švýcarská policie identifikovala první oběti požáru baru. Mezi raněnými je i Čech

Švýcarská policie identifikovala první oběti požáru baru. Mezi raněnými je i Čech

včeraAktualizovánopřed 7 hhodinami
Svět apeluje na zdrženlivost a právo, znějí slova znepokojení

Svět apeluje na zdrženlivost a právo, znějí slova znepokojení

včeraAktualizovánopřed 8 hhodinami
Opozice je připravena převzít moc, oznámila Machadová

Opozice je připravena převzít moc, oznámila Machadová

včeraAktualizovánopřed 10 hhodinami
USA zaútočily na Venezuelu, zajaly Madura

USA zaútočily na Venezuelu, zajaly Madura

včeraAktualizovánopřed 13 hhodinami
Zelenskyj navrhl Šmyhala na post ministra energetiky a vicepremiéra

Zelenskyj navrhl Šmyhala na post ministra energetiky a vicepremiéra

včeraAktualizovánopřed 13 hhodinami
Chameneí připustil oprávněnost protestů. Hodlá ale zakročit

Chameneí připustil oprávněnost protestů. Hodlá ale zakročit

včeraAktualizovánopřed 16 hhodinami
Elektronizace i rozšíření prevence. Nový rok přináší změny ve zdravotnictví

Elektronizace i rozšíření prevence. Nový rok přináší změny ve zdravotnictví

před 21 hhodinami

Venezuelský nejvyšší soud pověřil viceprezidentku Rodríguezovou vedením země

Venezuelský nejvyšší soud pověřil viceprezidentku Delcy Rodríguezovou, aby dočasně převzala pravomoci vládce země Nicoláse Madura. Toho společně s manželkou v sobotu zadržely americké jednotky a odvezly ze země. Informovala o tom agentura AFP. Pár nyní čelí ve Spojených státech obviněním souvisejícím především s obchodem s drogami.
03:48Aktualizovánopřed 22 mminutami

před 1 hhodinou

Američané převezli zadrženého Madura do New Yorku

Americké bezpečnostní složky přepravily venezuelského autoritáře Nicoláse Madura a jeho manželku do New Yorku. Vrtulník s nimi přistál podle BBC na Manhattanu, poté je policie přepravila auty do sídla americké Agentury pro potírání narkotik (DEA), následně je převezla do vazební věznice v Brooklynu. Před soudem by oba mohli stanout už v pondělí, píše stanice BBC. Pár v sobotu při vojenské operaci ve Venezuele zajaly americké síly. Oba čelí obviněním kvůli podílu na pašování drog do USA.
00:28Aktualizovánopřed 3 hhodinami

USA se dle Trumpa ve Venezuele zapojí do vládnutí i ropného průmyslu

Šéf Bílého domu Donald Trump označil americkou operaci, při níž byl zadržen venezuelský autoritářský prezident Nicolás Maduro a jeho manželka Cilia Floresová, za „jednu z nejmocnějších ukázek americké vojenské síly“. Zároveň uvedl, že USA se budou podílet na rozhodování o tom, kdo bude jihoamerickou zemi vést, a zapojí se i do tamního ropného průmyslu. Maduro a jeho manželka jsou přepravováni do New Yorku, kde jsou oba obžalováni mimo jiné z podílu na pašování drog do USA.
včeraAktualizovánopřed 5 hhodinami

OBRAZEM: Oslavy i protesty kvůli pádu Madura

Lidé po celém světě reagují na sobotní útok Spojených států na Venezuelu a zajetí tamního vládce Nicoláse Madura a jeho manželky. Venezuelští emigranti v řadě zemí Latinské Ameriky, ve Španělsku či v americkém Miami pád autoritářského vůdce v ulicích oslavují. Naopak v Caracasu vyšly do ulic stovky příznivců Madurova režimu. Proti americké vojenské operaci, nařízené šéfem Bílého domu Donaldem Trumpem, demonstranti vyšli i v dalších latinskoamerických a evropských městech.
před 7 hhodinami

Švýcarská policie identifikovala první oběti požáru baru. Mezi raněnými je i Čech

Švýcarská policie zveřejnila identitu prvních obětí požáru v lyžařském středisku Crans-Montana, který si ve čtvrtek vyžádal životy čtyřiceti lidí a desítkám dalších přivodil popáleniny. Jde o dvě Švýcarky a dva Švýcary, z nichž někteří byli nezletilí. Mezi zraněnými je podle policie i český občan, sdělil Černínský palác.
včeraAktualizovánopřed 7 hhodinami

Svět apeluje na zdrženlivost a právo, znějí slova znepokojení

Evropská unie stojí za venezuelským lidem a podporuje mírový a demokratický přerod v zemi, uvedla předsedkyně Evropské komise Ursula von der Leyenová. Šéfka unijní diplomacie Kaja Kallasová volá po zdrženlivosti a respektování mezinárodního práva. Generální tajemník OSN António Guterres je zásahem USA ve Venezuele znepokojen. Kolumbie vysílá vojáky a policisty na hranici s Venezuelou. Brazílie mluví o nebezpečném precedentu, Argentina o „postupující svobodě“.
včeraAktualizovánopřed 8 hhodinami

Desetitisíce domácností v Berlíně mohou být do čtvrtka bez proudu

Po požáru kabelového mostu v jihozápadní části Berlína se bez elektřiny ocitlo více než 45 tisíc domácností a přes dva tisíce podniků. Agentuře DPA to sdělil provozovatel sítě Stromnetz Berlin. Policie později oznámila, že obdržela dopis, kde se údajní pachatelé přihlašují k odpovědnosti za výpadek, a nyní ověřuje, zda je pravý.
před 9 hhodinami
