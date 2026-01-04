Britské a francouzské síly zaútočily na sklad zbraní Islámského státu v Sýrii

Britské a francouzské síly provedly v sobotu večer společný letecký úder na podezřelé podzemní skladiště zbraní, které dříve v Sýrii používala teroristická organizace Islámský stát (IS), oznámilo britské ministerstvo obrany. Informovala o tom agentura Reuters.
Letouny zasáhly několik přístupových tunelů do zařízení, uvedlo britské ministerstvo obrany v prohlášení a dodalo, že první indicie naznačují, že cíl byl úspěšně zasažen. Británie také tvrdí, že před útokem byla oblast „bez jakéhokoli civilního osídlení“, a že všechny její letouny se bezpečně vrátily.
Západní letouny monitorují situaci pravidelně, aby zabránily opětovnému vzestupu islamistické organizace, která do roku 2019 ovládala rozsáhlá území Sýrie a Iráku. Podle zpravodajských informací britského ministerstva se podzemní zařízení, které bylo pravděpodobně používáno k ukládání zbraní a výbušnin, nacházelo v horách severně od Palmýry.
Islámský stát v letech 2014 až 2019 ovládal rozsáhlá území Sýrie a Iráku s asi deseti miliony obyvateli. I po územní porážce však má v obou zemích dodnes buňky, které tam útočí.
- Islámský stát (IS) je radikální islamistická sunnitská teroristická organizace původem z Iráku. Původně se jednalo o iráckou odnož teroristické sítě al-Káida, které ale IS odmítl poslušnost. Označení organizace se vyvíjelo – Islámský stát Iráku a Levanty je spojený se zkratkou ISIL, byla ale označována také jako samozvaný Islámský stát Iráku a Sýrie (ISIS). Skupina měla také arabský akronym Daeš.
- V roce 2014 skupina vyhlásila na dobytých územích Sýrie a Iráku samozvaný státní útvar. Měl podobu chalífátu, který si nárokoval náboženskou autoritu nad všemi muslimy.
- Během následujících pěti let se IS podařilo přilákat tisíce budoucích džihádistů z celého světa k tomu, co sliboval jako utopický islámský chalífát. Realitou byl však život podřízený přísné verzi islámského práva šaría a ovládaný extrémním násilím. Správa vynášela kruté tresty a vraždila, výjimkou nebyly uřezané hlavy v ulicích měst. Na poslušnost neustále dohlížela mravnostní policie.
- Koalice pod vedením USA čítající více než 70 zemí nakonec v roce 2019 vyhnala IS z jeho posledního útočiště v Baghúzu na východě Sýrie. Po porážce se zbývající příslušníci IS stáhli do ústraní, zbytek vedení přebývá převážně v Sýrii. IS ale rozšířil své působení po celém světě, kde podniká teroristické útoky. Fyzický chalífát už sice neexistuje, ale radikální islamistická ideologie se šíří dál napříč kontinenty.
Zdroj: BBC
Před rokem padl v Sýrii režim dlouholetého autoritářského prezidenta Bašára Asada, když povstalci z islamistického uskupení Haját Tahrír aš-Šám (HTS) zahájili proti vládním vojskům překvapivou a rychlou ofenzivu. Novým prezidentem se stal vůdce povstalců Ahmad Šará.