Boj o hlasy voliček v USA. Harrisová chce obnovit potraty, Trump je proti

Boj o interrupce v Arizoně se přenesl i do ulic. Třeba jeden z billboardů varuje, že náboženští extrémisté, a nejde o Taliban, chtějí ovládat těla žen. Voliči zde proto rozhodují, jestli má arizonská ústava zaručovat právo na umělé ukončení těhotenství. To samé se děje celkem v deseti státech, ale v pěti by to znamenalo zrušení úplných zákazů i restrikcí potratů.

Pro šedesátiletou viceprezidentku je téma jedním z klíčových, což je patrné i z jejích oficiálních stránek, kde zdůrazňuje, že ženy si mají „o svém těle rozhodovat samy“, a nemá jim do toho mluvit vláda. Slibuje také, že by se jako prezidentka postavila proti případnému zákonu, který by chtěl potraty zakázat na celostátní úrovni.