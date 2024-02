Bidenův tým ubírá z podpory Izraeli. Potřebuje přízeň muslimských a levicových voličů

Konflikt mezi Izraelem a Hamásem stále více promlouvá i do americké prezidentské kampaně. Bílý dům posílá poradce do arabských komunit v klíčových státech, jako je například Michigan. Bezpečnostní představitelé americké vlády tam přiznávají chyby prezidenta Joea Bidena v prvotním postupu a slibují změny v politice vůči Izraeli. Aby udrželi podporu muslimských a levicových voličů v listopadových volbách.

Donny Brkicová je Američanka s kořeny z Pardubicka a patří k mladým demokratickým voličům, o které prezident Biden přichází. Jako prvovolička mu na podzim hlas nedá, a to kvůli jeho pomoci státu Izrael, jehož právo na existenci neuznává. Podpoří nezávislého kandidáta. „Nebylo to prostě tak, že teroristická organizace zaútočila na nevinnou zemi, jak se to hodně prezentovalo. Doufám, že nebude potřeba hlasovat pro Bidena a nevyhraje Trump,“ podotýká.

Účastní se protestu u rodinného domu Antonyho Blinkena. Aktivisté tam stanují už čtrnáct dní. Na amerického ministra zahraničí se ženou tu nonstop pokřikují a kdykoliv vyjedou z domu, vylévají červenou barvu. „Lijeme to na Blinkena, abychom mu připomněli, že prolévá krev,“ dodává Brkicová. Ne každý projíždějící s tím ale souhlasí. „Zavraždili naše děti,“ říká odpůrkyně demonstrace.

Byli to muslimští Američané, kdo před čtyřmi lety dopomohli Bidenovi k vítězství. I proto Bílý dům přitvrzuje vůči Izraeli. „Způsob, jakým odpověděli v pásmu Gazy, tak to bylo přes čáru,“ uvedl Biden.