Biden měl odstoupit dříve, řekla demokratka Pelosiová k prohraným volbám

Za neúspěch Demokratické strany v úterních volbách je zodpovědný nynější americký prezident Joe Biden, naznačila někdejší šéfka americké Sněmovny reprezentantů Nancy Pelosiová. V rozhovoru s listem The New York Times (NYT) kritizovala pozdní rozhodnutí hlavy státu odstoupit z volebního klání i jeho rychlou podporu viceprezidentky Kamaly Harrisové, která se stala demokratickou kandidátkou do prezidentského hlasování.

„Kdyby prezident vystoupil dříve, mohli se o post ucházet i jiní kandidáti,“ řekla Pelosiová v rozhovoru, jehož úryvky NYT zveřejnil v pátek. Biden odstoupil z volebního klání letos v červenci. Podle NYT někteří demokraté očekávali, že následovat bude vnitrostranická soutěž o nového kandidáta, což potvrdila i Pelosiová. „Očekávalo se, že pokud prezident odstoupí, budou otevřené primárky,“ uvedla.

„Kamala by si v nich podle mě vedla dobře a byla by silnější v dalším postupu. Ale to my nevíme. To se nestalo. Žijeme s tím, co se stalo. (...) Kdyby (odstoupil) mnohem dříve, bylo by to jiné,“ řekla Pelosiová, kterou server BBC označuje za jednu z nejsilnějších političek ve Washingtonu.

Biden vyjádřil podporu Harrisové do hodiny poté, co v červenci ukončil svou kampaň, přičemž toto rozhodnutí učinil až po intenzivní nátlakové kampani ze strany demokratů, kterou v tichosti podle NYT vedla právě Pelosiová. Harrisová pak během dvou týdnů rychle získala podporu delegátů národního sjezdu Demokratické strany.