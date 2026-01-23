Archeologové popsali nejstarší lidské jeskynní umění. Našli ho v Indonésii

Lidé tvořili umění zřejmě od počátku doby, kdy se začali stávat inteligentními bytostmi. Tyto počátky se ale nedochovaly. Teď ale vědci v indonéské jeskyni odhalili zatím nejstarší důkaz této lidské činnosti.
Archeologové zjistili, že otisky lidských rukou na vápencových jeskyních na indonéském ostrově Muna mohou být staré až 67 800 let. A to z nich dělá nejstarší známé malby na světě. Podle vědců, kteří pravěké umění zkoumali, vznikly malby foukáním pigmentu na ruce přiložené ke stěnám jeskyně, čímž vznikl jejich obrys.
Za objevem stojí archeolog Adhi Agus Oktaviana z indonéské Národní agentury pro výzkum a inovace, který jeskynnímu umění dávných předků zasvětil svůj život. Zkoumá malby už přes deset let na ostrově Muna v provincii Sulawesi. Výše popsané šablony rukou našel pod novějšími malbami v jeskyni, na nichž je vyobrazena osoba na koni vedle kuřete.
„Nejstarší šablona ruky popsaná na tomto místě je výjimečná, protože patří ke stylu, který se vyskytuje pouze na Sulawesi,“ komentoval v odborném žurnálu Nature archeolog Maxime Aubert z australské Griffith University, který pomáhal vést výzkum. Podle jeho analýzy nebyly zobrazené ruce zcela realistické: konečky prstů byly totiž přemalované, aby vypadaly špičatější.
Symbolika je nejasná
Právě to vede autory k hypotéze, že se pravěcí autoři malby nesnažili zobrazit lidské ruce, ale něco jiného, možná se symbolickou nebo magickou hodnotou. Uvažují například o medvědích tlapách. Medvědi totiž byli v řadě pravěkých kultur považováni za podzemní božstva ovládající obrovskou moc.
„Je zřejmé, že to mělo nějaký hlubší kulturní význam, ale nevíme jaký. Máme podezření, že to mělo něco společného se složitým symbolickým vztahem těchto starověkých lidí ke zvířecímu světu,“ uvedli autoři.
Vědci určili minimální stáří obrazu díky analýze malého množství uranu v minerálních vrstvách, které se postupně vytvořily na povrchu pigmentu. Z tohoto výzkumu také vyplývá, že zmíněná jeskyně Muna byla po dlouhou dobu mnohokrát využívána pro skalní umění. Některá starověká umělecká díla byla dokonce přemalována až 35 tisíc let po jejich vytvoření.
Tento nový objev je o více než 15 tisíc let starší než předchozí umělecká díla nalezená v oblasti Sulawesi týmem stejných vědců v roce 2024.
Podle autorů tento objev podporuje teorii, že Sulawesi bylo místem rané migrace lidí. „Ukazuje to také, že naši předkové byli nejen skvělí námořníci,“ řekl Adhi podle deníku Jakarta Post, „ale také umělci.“