Amerických Indů přibývá, mohou zamíchat výsledky voleb

Indická komunita ve Spojených státech se za posledních dvacet let několikanásobně rozrostla. Diasporu, která žije mimo nejlidnatější zemi světa, v New Yorku navštívil indický premiér Nárendra Módí. Jde o jednu ze skupin, která by podle analytiků mohla ovlivnit výsledky hlasování v listopadových prezidentských volbách v USA. Indický původ nahrává demokratické kandidátce Kamale Harrisové. Část amerických Indů ale podporuje naopak republikánské návrhy, včetně snižování daní.

Podporu ani jednomu z kandidátů však Módí nevyjádřil. Patnáctitisícovému publiku se ale pochlubil, že současný demokratický prezident ho pozval do svého soukromého sídla v Delawaru, a že se k němu Biden choval prý „velmi vřele“. „To mě dojalo. Je to projev respektu vůči 1,4 miliardě Indů. Je to projev respektu vůči vám,“ prohlásil Módí.

Nejbohatší mezi asijskou komunitou v USA

Indická diaspora v USA se rozrostla hlavně po nástupu nových technologií. Šedesát procent amerických Indů přišlo do Ameriky po roce 2000. V současnosti jde hlavně o skupinu majetných a vzdělaných Američanů.

Američané indického původu tvoří pětinu celkové asijské populace v zemi, vyplývá z průzkumu Pew Research Center. Přibližně dvě třetiny Američanů indického původu (66 procent) jsou přistěhovalci, zatímco 34 procent se už narodilo v USA. Přibližně polovina Američanů indického původu žije pouze ve čtyřech státech – Kalifornie (dvacet procent), Texas (dvanáct procent), New Jersey (devět procent) a New York (sedm procent).

Medián příjmů indoamerických domácností činil v roce 2022 zhruba 145 tisíc dolarů (zhruba 3,27 milionu korun). To je více než mediánový příjem domácností asijských Američanů celkově – zhruba sto tisíc dolarů (přibližně 2,23 milionu korun) za stejné období.

Většina dospělých Indů v USA podle průzkumu tvrdí, že by se do Indie nepřestěhovala. Myslí si to přibližně dvě třetiny (65 procent), zatímco 33 procent tvrdí, že by se tam přestěhovali. Mezi těmi, kteří by se do Indie přestěhovali, přibližně polovina (52 procent) uvádí, že hlavním důvodem, proč by tak učinili, je být blíže rodině.