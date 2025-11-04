V USA začaly místní volby. V New Yorku má šanci socialista Mamdani


před 29 mminutami|Zdroj: ČTK

Ve Spojených státech se konají místní volby. Ve Virginii a v New Jersey si občané volí nového guvernéra a v Kalifornii hlasují o úpravách volebních obvodů. Pozornost se ovšem upírá hlavně na New York, kde si občané vyberou starostu. Favoritem je demokratický kandidát Zohran Mamdani, který se považuje za demokratického socialistu a je trnem v oku republikánů prezidenta Donalda Trumpa. Mamdaniho hlavním soupeřem je bývalý guvernér státu New York Andrew Cuomo, který kandiduje jako nezávislý.

Čtyřiatřicetiletý Mamdani, který klade důraz mimo jiné na zlepšení dostupnosti bydlení, má výhodu v tom, že kandiduje proti 67letému Cuomovi, nad kterým s převahou zvítězil v červnových demokratických primárkách a který je u voličů v New Yorku neoblíbený.

Trump Mamdaniho označuje za „komunistického šílence“, který chce zničit New York. Podobně se o demokratickém kandidátovi vyjadřují i další republikáni. Trump také New Yorku pohrozil odebráním financování a nasazením Národní gardy v případě, že jeho obyvatelé zvolí Mamdaniho starostou.

Mamdani by v případě svého zvolení byl prvním muslimem a Američanem s indickými kořeny na postu newyorského starosty.

Vítězství „socialisty“ Mamdaniho v newyorských primárkách vyvolalo pozdvižení
Demokratický kandidát na starostu New Yorku Zoran Mamdaní

Nového starostu budou vybírat rovněž obyvatelé Atlanty, Bostonu, Clevelandu, Detroitu, Minneapolisu či Seattlu.

Volba guvernérů

Ve Virginii jsou volby poprvé soubojem mezi dvěma ženami, které se ucházejí o post první guvernérky tohoto státu. Demokratka Abigail Spanbergerová, bývalá agentka Ústřední zpravodajské služby (CIA) a v minulosti třikrát zvolená kongresmanka, se utká s republikánskou viceguvernérkou státu Winsome Earleovou-Searsovou, veteránkou námořní pěchoty a Trumpovou příznivkyní.

Souboj o post guvernéra New Jersey vede demokratka a bývalá pilotka námořnictva Mikie Sherrillová s republikánským podnikatelem a bývalým kongresmanem státu Jackem Ciattarellim.

V demokraty vedené Kalifornii budou voliči hlasovat o úpravě volebních obvodů, což by mělo straně vynést více mandátů ve volbách do Sněmovny reprezentantů. Demokraté tvrdí, že se jedná o reakci na podobný krok Texasu, kde by překreslení hranic obvodů mělo naopak pomoci republikánům.

Texas překresluje volební mapy
Volební místnost

