Jeden z nejmocnějších alžírských vojenských představitelů Abdelkader Haddád uprchl na motorovém člunu do Španělska. Na jaře odvolaný šéf rozvědky, který má přezdívku „Ďábel“, pobýval v domácím vězení a obával se o život, napsal španělský list El Confidencial.
Alžírský šéfšpion „Ďábel“ uprchl ze země na motorovém člunu
Haddád vedl téměř rok Generální ředitelství vnitřní bezpečnosti (DGSI), nejvlivnější alžírskou zpravodajskou službu. V květnu byl z blíže neurčených důvodů propuštěn, poté nějakou dobu pobýval ve vojenské věznici a následně skončil v domácím vězení v luxusní čtvrti v Alžíru, kde měl počkat na blížící se soud, píše web The Middle East Eye (MEE).
Pozorovatelé se domnívají, že za pádem Haddáda, jenž měl blízko k prezidentovi Abdalu Madžídu Tabbúnimu, stojí vyšetřování možné korupce a obchodních spekulací spojené s vysoce postavenými rodinami s vazbami na vládu. Sám Haddád byl v minulosti obviňován z páchání zvěrstev během občanské války v 90. letech.
Podle listu El Confidencial se mu podařilo uniknout alžírské vojenské policii ráno 19. září z domácího vězení, odkud se dostal na motorovém člunu přes Středozemní moře až do španělského Alicante, kde vlastní nemovitost. Tvrdí, že se bál o život. Prý byl přesvědčen o tom, že se soudu nedožije a jeho úmrtí bude prezentováno jako sebevražda.
Krátce před zjištěním El Confidencialu francouzský deník Le Monde informoval, že Haddádovo zmizení vedlo k masivnímu nasazení bezpečnostních složek v Alžíru a jeho okolí, přičemž policie a armáda blokovaly silnice. Bezpečnostní složky prohledávaly vozidla, což vedlo k zácpám, v oblasti také létaly vrtulníky. Místní média ale o Haddádově osudu mlčela, píše MEE.
Haddádův útěk šokoval nejvyšší představitele alžírského státu, protože se mohl uskutečnit pouze za pomoci někoho z bezpečnostního aparátu, píše Le Monde. Incident údajně přiživil napětí mezi prezidentem a náčelníkem generálního štábu armády Saídem Chengrihou v době, kdy se objevují spekulace o chystaném státním převratu.
Čistky v bezpečnostním aparátu
Alžírsko mělo od nástupu Tabbúniho k moci v roce 2019 už pět šéfů rozvědky a sedm vedoucích zahraniční zpravodajské služby. Čistky jsou v Alžírsku časté od pádu autoritáře Abdelazíze Butefliky před šesti lety. Od té doby skončilo ve vězení dvě stě vysoce postavených důstojníků včetně třiceti generálů, upozornil Le Monde.
Podle analytiků ale sužuje bezpečnostní systém nestabilita už od roku 2015, kdy se Buteflika a jeho tehdejší šéf armády Ahmed Gaid Salah rozhodli rozpustit zpravodajské a bezpečnostní oddělení (DRS), které koordinovalo domácí, zahraniční a vojenské zpravodajské služby.
To otřáslo systémem vytvořeným kolem tří hlavních aktérů alžírské moci – armády, prezidentského úřadu a DRS – v době, kdy Buteflika podporoval vzestup oligarchů, kteří se měli stát čtvrtým „pilířem“.
El Confidencial považuje Haddádův útěk za zdůraznění „klanových bojů“, které v alžírské armádě přetrvávají téměř deset let. „Zdánlivě nejmocnější generálové se mohou přes noc ocitnout za mřížemi,“ poznamenal list.