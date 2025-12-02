Afghánec podezřelý ze střelby na gardisty u Bílého domu u soudu odmítl vinu


před 14 mminutami|Zdroj: ČTK

Afghánec podezřelý ze střelby na dva gardisty poblíž Bílého domu v úterý prostřednictvím svého právníka u soudu odmítl vinu. Devětadvacetiletý muž, který v rodné zemi spolupracoval s americkou armádou a Ústřední zpravodajskou službou (CIA) v boji proti hnutí Taliban, čelí obvinění z vraždy prvního stupně a z napadení. Střelným zraněním po jeho útoku z konce listopadu podlehla 20letá gardistka Sarah Beckstromová, zatímco její o čtyři roky starší kolega Andrew Wolfe zůstává v nemocnici.

Podezřelý Rahmánulláh Lakanvál, který při útoku utrpěl zranění a je hospitalizován, se před soudem objevil přes videospojení. Čelí rovněž obvinění z držení střelné zbraně při násilném zločinu. Prokurátorka Jeanine Pirroová podle deníku The Washington Post (WP) uvedla, že proti muži budou v průběhu řízení vznesena další obvinění.

Beckstromová a Wolfe, příslušníci Národní gardy ze Západní Virginie, v době útoku hlídkovali v ulicích Washingtonu. Spolu s dalšími stovkami gardistů je do hlavního města povolal prezident Donald Trump s argumentem, že v metropoli USA bují kriminalita, což tamní úřady vedené demokraty popřely.

Zemřela členka Národní gardy postřelená ve Washingtonu, oznámil Trump
Místo střelby v americkém Washingtonu

Útok na gardisty se stal 26. listopadu odpoledne u náměstí Farragut Square nedaleko Bílého domu. Střelec vyšel zpoza rohu a podle úřadů oba gardisty přepadl ze zálohy. Po přestřelce, při které podezřelý utrpěl zranění, se ho dalším jednotkám gardy podařilo zneškodnit.

Stav postřeleného gardisty

Guvernér Západní Virginie Patrick Morrisey podle stanice NBC News v pondělí uvedl, že stav Wolfea, který byl od útoku podle lékařů v kritickém stavu, se zlepšuje. Na výzvu zdravotní sestry zvedl palec a rovněž hýbal prsty u nohou, upřesnil guvernér.

Nedaleko Bílého domu byli postřeleni příslušníci Národní gardy
Zajištěné místo činu po střelbě na členy Národní gardy ve Washingtonu

Po americkém odchodu z Afghánistánu v roce 2021 byl Lakanvál mezi desítkami tisíc Afghánců, které nechala vláda Trumpova předchůdce Joea Bidena přesídlit v zájmu jejich bezpečí do USA.

Trumpova administrativa po útoku oznámila, že zastavila zpracovávání žádostí občanů Afghánistánu o imigraci. Trump následně prohlásil, že zastaví přijímaní migrantů ze zemí třetího světa do Spojených států. V pátek nakonec USA zastavily udělování azylu všem cizincům.

