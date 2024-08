Zaměstnanci Liberty budou moci po výpovědi odejít z huti okamžitě

Zaměstnanci zadlužené huti Liberty Ostrava budou moci po obdržení výpovědi odejít z podniku na dohodu okamžitě. Do práce tak nebudou muset docházet po dobu dvouměsíční výpovědní lhůty, což jim dosud hrozilo a neměli v tomto období zaručeno vyplácení mzdy. Okamžitý konec jim umožní dočasný dodatek kolektivní smlouvy, který odbory podepsaly s vedením huti a platí do 31. října, sdělil předseda základní organizace OS (Odborového svazu) KOVO Liberty ČR Petr Slanina. Hromadné propouštění huť oznámila v červenci.

„Zaměstnavatel ovšem dříve deklaroval, že na aktuální reorganizační změnu nebudou moci zaměstnanci odcházet takzvaně na dohodu, což by znamenalo, že by celou výpovědní dobu zůstávali zaměstnanci. Tam to bylo z toho důvodu, že výpovědní doba je dva měsíce. Nicméně my máme v kolektivní smlouvě, že pokud odejde zaměstnanec dohodou dříve, tak dostane vyplaceny čtyři měsíce, a to byl kámen úrazu, proto zaměstnance nechtěli pustit dříve,“ tvrdí Slanina.

Právě z tohoto důvodu odbory dojednaly dočasnou změnu. „Její podstata je v tom, že pokud zaměstnanci odejdou na reorganizační změnu dohodou, tak nebudou mít nárok na čtyři měsíce, ale jen dva,“ vysvětlil odborový předák a dodal, že díky tomu je pro podnik nesmyslné držet zaměstnance v práci a naopak budou moci odejít hned, jakmile obdrží výpověď. Lidé tak budou moci rychleji nastoupit do nového zaměstnání nebo se registrovat na úřadu práce.

Propouštění v Liberty se teď týká 1700 lidí

Huť v červenci oznámila, že uzavře koksovnu a bude hromadně propouštět až 2600 lidí, z tohoto počtu má až 2300 odejít na podzim. Část ale už podnik opustila sama, a podle Slaniny se tak v současnosti propouštění dotýká přibližně 1700 zaměstnanců.