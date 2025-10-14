Začala oprava silnice z Českého Krumlova do Větřní. Řidiči musí na objížďky


Silnice z Českého Krumlova do Větřní zůstane tři týdny zcela uzavřená. Silničáři začali s výměnou asfaltového povrchu a řidiči musejí využívat objízdné trasy. Ta nejdelší, určená pro vozidla nad 3,5 tuny, měří zhruba padesát kilometrů.

„Ta silnice vykazuje poruchy, které by se bez zásahu dál výrazně zhoršovaly,“ vysvětlil uzavírku a práce na komunikaci hejtman Jihočeského kraje Martin Kuba (ODS).

Stavební firma začala v úterý ráno frézovat zhruba dvoukilometrový úsek. Silničáři čekali s opravou na konec vodácké sezony. „Mohou se vytvořit menší kolony, ale neočekávám velké komplikace, protože je po turistické sezoně,“ řekl místostarosta Českého Krumlova Zbyněk Toman (ODS).

Objížďky prodlouží cestu až o desítky kilometrů

Kvůli uzavírce se cesta z Větřní do Českého Krumlova, která je obvykle dlouhá čtyři kilometry, řidičům výrazně prodlouží. Nejdelší objízdná trasa pro vozidla nad 3,5 tuny vede směrem na Lipno a měří přibližně 50 kilometrů. Kratší objížďka pro osobní auta a autobusy má délku asi osmnáct kilometrů. Od rána se na úzkých silnicích plných zatáček a horizontů tvořily kolony. „Taková stavba s sebou vždycky ponese určité komplikace, ale jiné trasy tu k dispozici nejsou,“ vysvětluje Kuba.

Úprava jízdních řádů

Někteří lidé z Větřní dojíždějí do Českého Krumlova za prací. Uzavírka přitom výrazně zasáhla i linkovou dopravu. „Největší komplikace nastanou pro ty, kteří nejezdí vlastním vozidlem a musejí využívat linkové autobusy,“ upozornil místostarosta Českého Krumlova Toman.

„Jsou tam označeny zákazy zastavení, aby na těch užších silnicích neparkovala auta. Samozřejmě řidiči by měli snížit rychlost a být opatrní. A je potřeba, aby řidiči nákladních aut nezneužívali krátkou objízdnou trasu přes Kájov. Ta není stavěná pro nákladní dopravu,“ dodal k dopravním opatřením místostarosta.

Dopravce každopádně upravil jízdní řády ranních spojů, aby lidé stihli své směny. „Objízdná trasa je časově o 23 minut delší než obvyklá doba jízdy,“ sdělil ředitel opravárenství společnosti ČSAD Autobusy České Budějovice Jiří Schwarz. Oprava silnice u Větřní by měla skončit do 4. listopadu.

