Silnice z Českého Krumlova do Větřní zůstane tři týdny zcela uzavřená. Silničáři začali s výměnou asfaltového povrchu a řidiči musejí využívat objízdné trasy. Ta nejdelší, určená pro vozidla nad 3,5 tuny, měří zhruba padesát kilometrů.
Začala oprava silnice z Českého Krumlova do Větřní. Řidiči musí na objížďky
„Ta silnice vykazuje poruchy, které by se bez zásahu dál výrazně zhoršovaly,“ vysvětlil uzavírku a práce na komunikaci hejtman Jihočeského kraje Martin Kuba (ODS).
Stavební firma začala v úterý ráno frézovat zhruba dvoukilometrový úsek. Silničáři čekali s opravou na konec vodácké sezony. „Mohou se vytvořit menší kolony, ale neočekávám velké komplikace, protože je po turistické sezoně,“ řekl místostarosta Českého Krumlova Zbyněk Toman (ODS).
Objížďky prodlouží cestu až o desítky kilometrů
Kvůli uzavírce se cesta z Větřní do Českého Krumlova, která je obvykle dlouhá čtyři kilometry, řidičům výrazně prodlouží. Nejdelší objízdná trasa pro vozidla nad 3,5 tuny vede směrem na Lipno a měří přibližně 50 kilometrů. Kratší objížďka pro osobní auta a autobusy má délku asi osmnáct kilometrů. Od rána se na úzkých silnicích plných zatáček a horizontů tvořily kolony. „Taková stavba s sebou vždycky ponese určité komplikace, ale jiné trasy tu k dispozici nejsou,“ vysvětluje Kuba.
Úprava jízdních řádů
Někteří lidé z Větřní dojíždějí do Českého Krumlova za prací. Uzavírka přitom výrazně zasáhla i linkovou dopravu. „Největší komplikace nastanou pro ty, kteří nejezdí vlastním vozidlem a musejí využívat linkové autobusy,“ upozornil místostarosta Českého Krumlova Toman.
„Jsou tam označeny zákazy zastavení, aby na těch užších silnicích neparkovala auta. Samozřejmě řidiči by měli snížit rychlost a být opatrní. A je potřeba, aby řidiči nákladních aut nezneužívali krátkou objízdnou trasu přes Kájov. Ta není stavěná pro nákladní dopravu,“ dodal k dopravním opatřením místostarosta.
Dopravce každopádně upravil jízdní řády ranních spojů, aby lidé stihli své směny. „Objízdná trasa je časově o 23 minut delší než obvyklá doba jízdy,“ sdělil ředitel opravárenství společnosti ČSAD Autobusy České Budějovice Jiří Schwarz. Oprava silnice u Větřní by měla skončit do 4. listopadu.