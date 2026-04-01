Za podříznutí feny uložil soud muži čtyři roky vězení


1. 4. 2026Aktualizováno1. 4. 2026|Zdroj: ČTK

Mladík, který se zhruba před rokem na Děčínsku pokusil brutálně usmrtit psa, dostal nyní u okresního soudu v Děčíně čtyři roky vězení. Podle žalobce je dvaadvacetiletý muž nebezpečný pro společnost. Rozsudek je pravomocný. Čin se stal v České Kamenici, mladý muž fence křížence stafordšírského bulteriéra prořízl hrdlo.

Muž si za mřížemi už odpykává roční trest kvůli předešlé násilné trestné činnosti. Žalobce Lukáš Otipka o něm uvedl, že se jím páchaná trestná činnost stupňovala. Odsouzený přiznal vinu. „Obžalovaný, když se mu něco nelíbí, tak to řeší násilím,“ řekl Otipka.

Poprvé byl odsouzený potrestaný ve svých 16 letech za násilné jednání. Pár dnů po dovršení 19 let napadl člověka. Jen o něco později napadl lopatou mladistvého. Násilně se choval také k ženě, která mu pronajímala byt. Jednu další osobu rdousil. Otipka mu navrhl nepodmíněný trest.

Za zločin týrání zvířete hrozilo muži až šest let vězení. Čin se stal loni v únoru. Policisté přijali oznámení na tísňovou linku 158 o pravděpodobně zraněném psovi v lese v České Kamenici. Hlídka společně s městskou policií na místě vážně poraněné zvíře opravdu objevila.

Za týrání skotu poslal soud ředitele farmy na pět let do vězení
Farma Ekochov CMN v Měděnci na Chomutovsku, kde docházelo k týrání skotu – snímek z listopadu 2023

Pes byl přivázán ke stromu a vedle něj byla vykopaná jáma. Městská policie ve spolupráci s policisty zajistila okamžitý převoz zvířete na veterinární kliniku, kde mu byla poskytnuta neodkladná péče.

Z vyšetřování vyplynulo, že mladý muž šel s přítelkyní venčit své dva psy. Žena se od něj na procházce na chvíli vzdálila. Když se nevracel, šla ho hledat a nalezla ho na lesní cestě celého zakrváceného. Na její dotaz, kde je pes, odpověděl, že ho napadl, a proto ho musel zabít, uvedla policie.

Útulek zájemce prověřuje

Fena Chilli je už přes rok v útulku a zranění, které se jí málem stalo osudným, na ní není skoro poznat. Zpráva veterinárního lékaře uvádí, že pes utrpěl rozsáhlé poranění krku, fena byla také oslabena kvůli velké ztrátě krve. Bez včasného zásahu veterinářů by během několika hodin či dní uhynula za značného utrpení. „Málem nepřežila,“ zdůraznil Jaroslav Kácha z děčínského útulku. Povahově je pes hodně temperamentní. „Je to mladé zvíře, které srší energií,“ sdělil Kácha. Potřebuje proto zkušeného a zároveň aktivního nového majitele. Útulek zájemce pečlivě prověřuje.

USA v Íránu zachránily letce ze sestřeleného letounu F-15

Cherson slaví Velikonoce pod hrozbou dronů

Rostoucí cena pohonných hmot zvyšuje zájem o elektromobily

České zásoby plynu se ztenčují, jeho nedostatek prý ale nehrozí

Vyvrácený strom na severu Německa zabil tři lidi

Trump vulgárně pohrozil Teheránu, pokud neuvolní Hormuzský průliv

Jaro je ideální dobou pro revizi solárních panelů. Doporučuje se jednou za dva roky

Ukrajina zasáhla rafinerii Lukoilu v Nižněnovgorodské oblasti

Provoz metra na lince C přerušila asi na hodinu a půl srážka s člověkem

Provoz linky C metra v Praze přerušila v neděli dopoledne asi na jeden a půl hodiny v úseku Letňany – Nádraží Holešovice srážka soupravy s člověkem. Sražený na místě zemřel, uvedla mluvčí pražské zdravotnické záchranné služby Jana Poštová. Ve zmíněném úseku linky C nahradily metro autobusy a tramvaje.
včeraAktualizovánopřed 15 hhodinami

V případu požáru ve zbrojovce obviněn další člověk, jiný zadržen v Bulharsku

Kriminalisté v sobotu obvinili v případu zapálení haly zbrojovky LPP Holding v Pardubicích dalšího člověka. Jeden člověk byl navíc v pátek zadržen v Bulharsku, Česko požádá o jeho vydání. Policie to v sobotu večer bez dalších podrobností uvedla na síti X.
4. 4. 2026Aktualizováno4. 4. 2026

V Praze někdo vykradl bankomaty, poničil je asi výbušninou. Škoda je v milionech

V Opatovské ulici v Praze někdo v noci na sobotu poškodil dva bankomaty a ukradl z nich všechny peníze. Škoda je dle policistů několik milionů korun. Ti také zjišťují, jakým přesně způsobem do bankomatů pachatelé pronikli, řekla policejní mluvčí Eva Kropáčová. Policií zveřejněná fotografie ale naznačuje, že bankomaty byly poničené s použitím výbušniny. Z místa podezřelí odjeli na elektrokoloběžkách. Zloděje, kteří byli nejméně dva, policie hledá. Útoky na bankomaty s použitím výbušniny jsou podle mluvčích bank ojedinělé. Incident částečně omezil provoz blízkého obchodního centra.
4. 4. 2026Aktualizováno4. 4. 2026

VideoOdborníci monitorují pohyb vlků na Broumovsku pomocí GPS

V oblasti Broumovska se v současnosti pohybují dva vlci s telemetrickými obojky. Ochránci přírody tak chtějí sledovat jejich trasy i to, jak blízko se přibližují k lidským obydlím. Nedávno se šelmy dostaly i do těsné blízkosti člověka. Odborníci teď pomocí GPS monitorují jejich pohyb. A vzkazují lidem, aby z vlků neměli strach, protože od jejich návratu do tuzemské přírody jejich vyloženě agresivní chování zaznamenáno nebylo. Už v lednu také na Broumovsku dobrovolníci vlky sčítali – ukázalo se, že na širším území zahrnujícím i Polsko žijí tři smečky a kolem 25 jedinců.
4. 4. 2026

S Velikonocemi policie tradičně posiluje hlídky, nechybí ani v ulicích

V tuzemsku aktuálně platí zvýšená bezpečnostní opatření. Policie ve větší míře hlídá takzvané měkké cíle – tedy sportovní, kulturní a společenské akce, letiště nebo náboženské objekty. Sbor denně nasazuje po celé republice přes tisíc lidí – včetně hlídek s balistickou ochranou a dlouhými zbraněmi. A důslednější kontroly probíhají i na silnicích kvůli Velikonocím.
3. 4. 2026

Nová výstava ukazuje neuskutečněné vize pro Zlín

Projekty, které měly vzniknout ve Zlíně před vypuknutím druhé světové války, představuje výstava Neuskutečněné vize firmy Baťa v Krajské galerii výtvarného umění ve Zlíně. Mezi exponáty jsou například plány na nový dopravní terminál nebo podobu náměstí Práce. Návrhy významných architektů si lidé mohou prohlédnout do 19. dubna. Výstava je součástí akcí připomínajících ve spolupráci s UNESCO 150 let od narození Tomáše Bati.
3. 4. 2026

Srážka vlaku s člověkem na Pardubicku omezila provoz na koridoru na Moravu

Na železničním koridoru mezi Prahou a Moravou přerušila v pátek odpoledne provoz srážka vlaku s člověkem, který na místě zemřel. Nehoda na více než hodinu zcela zastavila provoz v úseku Pardubice hlavní nádraží – Přelouč, ve 14:10 byl obnoven po jedné ze dvou kolejí. Zhruba v 15:10 byl provoz opět bez omezení, sdělil mluvčí Správy železnic Martin Kavka. Nehoda se stala krátce před 13. hodinou.
3. 4. 2026Aktualizováno3. 4. 2026

Na jindřichohradecké úzkokolejce vyjely po několika letech pravidelné vlaky

Jindřichohradecká úzkokolejka v pátek zahájila pravidelný turistický provoz. První vlak vyjel z nádraží v Jindřichově Hradci směrem na Obrataň na Vysočině v 9:11 a další spoj o několik minut později zamířil do Nové Bystřice. Pravidelný provoz se na této dráze zastavil na podzim 2022 kvůli insolvenci předchozího majitele. O obnovení se postarala společnost Gepard Express.
3. 4. 2026
