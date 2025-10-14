Šest dozorců a dozorkyň z věznice ve Světlé nad Sázavou obžalovaných z mučení odsouzené dostalo dvouleté podmíněné tresty se zkušební dobou dva roky. Ve věci v úterý rozhodoval odvolací soud v Pardubicích, jehož předchozí rozsudek zrušil Ústavní soud. Jeho verdikt je pro soud závazný, řekl předseda senátu Aleš Holík.
Za mučení dostali dozorci ze Světlé nad Sázavou podmínky
Dozorci podle obžaloby odsouzenou v lednu 2020 připoutali k vnitřním mřížím oken cely, když předtím podle jejich výpovědi měla konflikt ve školském zařízení věznice a nadávala a vyhrožovala jim. Byla připoutána vstoje za obě rozpažené ruce. Později jí sice dozorci pouta na krátkou dobu sňali, ale vzápětí ji znovu připoutali. Celkem tak strávila 3,5 hodiny, nemohla si dojít na záchod, pomočila se a musela podlahu sama vytřít.
Podle Ústavního soudu to byl vážný zásah do osobní sféry odsouzené, dozorci měli respektovat její osobní důstojnost. I když byl takový donucovací prostředek ve věznici obvyklý, vedení věznice nenařizovalo jej využít, dozorci měli sami zvážit, jaký postup zvolit.
Holík uvedl, že takové jednání lze označit jako mučení, přinejmenším jako nelidské a kruté zacházení, jehož se navíc dopustili příslušníci veřejné moci. Podle něj bylo celé poutání nedůvodné, míra jednání dosáhla stupně trýznění a krutého zacházení a naplnila znaky mučení.