Většina zaměstnanců Liberty ani tento týden nepůjde do práce, podnik jejich návrat opět odložil

Liberty předložila věřitelům restrukturalizační plán. Věřitelé, kterých je podle soudu více než třináct set, o něm budou hlasovat v dubnu. Mluvčí huti Kateřina Zajíčková minulý týden sdělila, že většina věřitelů už s plánem vyslovila souhlas. V doplňujícím vysvětlení k restrukturalizačnímu plánu Liberty uvedla, že ke konci února eviduje celkové závazky zhruba za 16,4 miliardy korun.

Restrukturalizační plán má dvě varianty dalšího postupu. Scénář A vychází z toho, že se Liberty s Tamehem dohodne, plán B počítá s řešením bez Tamehu. Liberty uvádí, že v případě varianty A by vysokou pec, která je od loňského října v takzvaném teplém útlumu, spustila v létě a pohledávky věřitelů postupně splatila do jara 2026. V případě varianty B by dodávky energií od Tamehu nahradily dodávky od jiných dodavatelů a z nového energetického komplexu, podnik by vysokou pec spustil na přelomu let 2024 a 2025 a pohledávky věřitelů splatil do konce roku 2025.