Soud prodloužil Liberty Ostrava moratorium o tři měsíce

Restrukturalizační plán by měl vést k obnovení výroby

Soudce Viktor Břeska v usnesení o prodloužení moratoria uvedl, že návrh Liberty odůvodnila tím, že pokračuje její preventivní restrukturalizace a že předložila věřitelům k hlasování restrukturalizační plán. Věřitelé, kterých je podle soudu více než třináct set, budou o plánu hlasovat do 15. dubna.

O maximální možnou dobu, tedy o tři měsíce, chtěla podle soudu Liberty prodloužit moratorium proto, aby platilo do nabytí účinnosti restrukturalizačního plánu. „Restrukturalizační plán podnikatele je postaven na tom, že dojde k obnovení primární i sekundární výroby v obchodním závodu podnikatele a že pohledávky dotčených stran budou uspokojeny ve stoprocentním rozsahu (bez příslušenství), a to v prodloužené době splatnosti,“ uvedl soudce.

Většina zaměstnanců obou firem je od prosince doma. Tameh má okolo tří set zaměstnanců, Liberty zhruba 5400. Restrukturalizační plán má dvě varianty. Varianta A vychází z toho, že se Liberty s Tamehem dohodne na obnovení dodávek energií. Druhá počítá s řešením bez Tamehu.

O postupu se rozhodne na konci dubna

Poslední funkční vysoká pec Liberty Ostrava je od loňského října v takzvaném teplém útlumu. Firma tento týden uvedla, že v případě varianty A, kdy by se huť domluvila s Tamehem na dodávkách energií za akceptovatelné ceny, by spustila vysokou pec v létě. Pokud by Tameh nahradila dodávkami od jiných dodavatelů energií a hlavně z nového energetického komplexu, spustila by vysokou pec na přelomu let 2024 a 2025.

Alternativa B je podle Liberty neslučitelná se zájmy Tamehu, proto navrhla jeho vyloučení ze seznamu věřitelů. Rovněž o tom věřitelé hlasují. Zda se firma vydá cestou plánu A, nebo plánu B, se má rozhodnout na konci dubna.