Nádrže s kontaminovanou vodou v koksovně Liberty jsou skoro plné

Odstavená koksovna v huti Liberty může být závažným ekologickým problémem. Kapacity nádrží na kontaminované vody už téměř nestačí. Podle náměstka primátora Ostravy Aleše Boháče (Starostové pro Ostravu) hrozí znečištění spodních vod, přilehlé řeky a některých pozemků. Kapaliny obsahující kyanid, fenoly, čpavek a dehty zatím pracovníci koksovny likvidují svépomocí. Pokoušejí se znovu zprovoznit čističku odpadních vod, která by mohla vyřešit problém alespoň méně znečištěné vody.

„Tyto vody by mohly kontaminovat ještě větší území. Mohly by potom znehodnotit areál jako takový, dostat se do podzemních vod a řeky Lučiny a následně dalších řek,“ nechal se slyšet Boháč.

Zprovoznění biologické čističky

Část závadných vod teď pracovníci koksovny převážejí do menších čistíren. Kapacity už ale přestávají stačit. Přímo v areálu se proto snaží po více než roce opět zprovoznit biologickou čističku. „U nitrifikačních nádrží je plastový kroužek, který slouží k tomu, aby se bakterie, které jsou pod hladinou, držely právě na těch kroužcích,“ popsal ředitel koksovny Kamil Kičmer.

Čistírna byla ale dlouho odstavená a bakterie bez potravy. „Je to pro nás nová věc, protože biologickou čistírnu jsme ještě nikdy tak dlouho odstavenou neměli. Takže to probouzení bakterií je pro nás nový proces,“ poznamenal Kičmer.